Burriana pide apoyo supramunicipal para abaratar el precio de los pisos

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, defendió durante el III Foro de Municipalismo que el problema de la vivienda requiere una implicación «de verdad» de las administraciones con mayor capacidad de actuación, especialmente el Gobierno de España y la Generalitat, y advirtió de que los ayuntamientos tienen un margen de maniobra muy limitado para dar respuesta a un problema «grave».

Monferrer sostuvo que no basta con construir más vivienda, sino que es necesario promover pisos que los jóvenes puedan comprar. Y alertó de que, si no se actúa sobre la accesibilidad, las nuevas promociones acabarán en manos de fondos de inversión y los jóvenes se verán abocados al alquiler, además a precios elevados.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

El primer edil explicó que el Ayuntamiento ha activado todas las medidas que le han planteado desde su ámbito competencial. Entre ellas, destacó la compra en el mercado de un solar para incorporarlo al plan Vive, así como la rebaja del 50% del ICIO para la construcción de vivienda protegida, aprobada en pleno apenas un mes después de que la solicitaran promotores y constructores.

Obstáculos

Aun así, subrayó que estas decisiones no bastan para resolver el problema de fondo. A su juicio, el precio del suelo ya no es el principal obstáculo, hasta el punto de que el consistorio ha ofrecido suelo «a coste cero» si fuera necesario. En cambio, señaló que el verdadero problema reside en el coste de construcción, que es similar en distintas localidades, aunque el precio final de venta no lo sea, lo que complica la viabilidad de promociones asequibles en municipios como Burriana.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer. / Gabriel Utiel

Por ello, Monferrer reclamó que otras administraciones actúen también sobre la fiscalidad de la vivienda. «Si podemos reducir los impuestos que aplicamos a la vivienda a la mitad en un mes, ¿por qué el Gobierno de España no puede reducir a la mitad los impuestos que aplicar?», planteó.

Vivienda vacía

El alcalde también puso el foco en la necesidad de movilizar vivienda vacía. Recordó que en la provincia hay 145.000 viviendas sin uso habitual y apuntó que, más que capacidad para construir de forma inmediata, sí existe margen para reformar y sacar al mercado parte de ese parque residencial. Sin embargo, advirtió de que hay muchos propietarios que no lo hacen por miedo a la okupación.

Aseguró que una de cada cuatro viviendas no sale al alquiler por ese temor y criticó la normativa estatal al considerar que deja al propietario en una situación de desprotección. Según dijo, cuando se produce una okupación o un impago, el arrendador no solo deja de cobrar, sino que, además, debe seguir asumiendo gastos como suministros o tasas municipales. Por ello, reclamó cambios legislativos que endurezcan la respuesta ante los okupas y permitan recuperar la vivienda «lo más rápido posible».

Y defendió que no se puede seguir cargando sobre los ayuntamientos la responsabilidad principal de un problema que, insistió, depende en gran medida de la regulación estatal y autonómica.