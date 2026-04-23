III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Burriana pide apoyo supramunicipal para abaratar el precio de los pisos
Monferrer solicita medidas fiscales y normativas a las administraciones con más capacidad
El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, defendió durante el III Foro de Municipalismo que el problema de la vivienda requiere una implicación «de verdad» de las administraciones con mayor capacidad de actuación, especialmente el Gobierno de España y la Generalitat, y advirtió de que los ayuntamientos tienen un margen de maniobra muy limitado para dar respuesta a un problema «grave».
Monferrer sostuvo que no basta con construir más vivienda, sino que es necesario promover pisos que los jóvenes puedan comprar. Y alertó de que, si no se actúa sobre la accesibilidad, las nuevas promociones acabarán en manos de fondos de inversión y los jóvenes se verán abocados al alquiler, además a precios elevados.
El primer edil explicó que el Ayuntamiento ha activado todas las medidas que le han planteado desde su ámbito competencial. Entre ellas, destacó la compra en el mercado de un solar para incorporarlo al plan Vive, así como la rebaja del 50% del ICIO para la construcción de vivienda protegida, aprobada en pleno apenas un mes después de que la solicitaran promotores y constructores.
Obstáculos
Aun así, subrayó que estas decisiones no bastan para resolver el problema de fondo. A su juicio, el precio del suelo ya no es el principal obstáculo, hasta el punto de que el consistorio ha ofrecido suelo «a coste cero» si fuera necesario. En cambio, señaló que el verdadero problema reside en el coste de construcción, que es similar en distintas localidades, aunque el precio final de venta no lo sea, lo que complica la viabilidad de promociones asequibles en municipios como Burriana.
Por ello, Monferrer reclamó que otras administraciones actúen también sobre la fiscalidad de la vivienda. «Si podemos reducir los impuestos que aplicamos a la vivienda a la mitad en un mes, ¿por qué el Gobierno de España no puede reducir a la mitad los impuestos que aplicar?», planteó.
Vivienda vacía
El alcalde también puso el foco en la necesidad de movilizar vivienda vacía. Recordó que en la provincia hay 145.000 viviendas sin uso habitual y apuntó que, más que capacidad para construir de forma inmediata, sí existe margen para reformar y sacar al mercado parte de ese parque residencial. Sin embargo, advirtió de que hay muchos propietarios que no lo hacen por miedo a la okupación.
Aseguró que una de cada cuatro viviendas no sale al alquiler por ese temor y criticó la normativa estatal al considerar que deja al propietario en una situación de desprotección. Según dijo, cuando se produce una okupación o un impago, el arrendador no solo deja de cobrar, sino que, además, debe seguir asumiendo gastos como suministros o tasas municipales. Por ello, reclamó cambios legislativos que endurezcan la respuesta ante los okupas y permitan recuperar la vivienda «lo más rápido posible».
Y defendió que no se puede seguir cargando sobre los ayuntamientos la responsabilidad principal de un problema que, insistió, depende en gran medida de la regulación estatal y autonómica.
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló
- El pueblo de Castellón que ha consolidado su coworking municipal para fijar población
- Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’
- La cara más cruda de la despoblación: ni bar ni tienda en un pueblo de Castellón