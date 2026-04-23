Burriana presenta la X Cursa de les Dones con un cartel del artista Juan Poré en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Servicios Sociales y con la colaboración del SME (Servicio Municipal de Deportes), ha presentado el cartel y los detalles de la “X Cursa de les Dones”. Esta iniciativa solidaria, que ya cumple diez ediciones, tiene como objetivo visibilizar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama, destinando todos los beneficios a la Fundación Le Cadó.

La marcha popular, que consiste en un recorrido de 5 kilómetros, se celebrará el próximo domingo 24 de mayo a las 10:00 horas. Bajo el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 2026, esta carreraya consolidada como un evento solidariomultitudinario en el municipio busca teñir de rosa las calles de Burriana fomentando el deporte como herramienta de cohesión social y canal de solidaridad en favor de la investigación oncológica.

En esta ocasión tan especial, el diseño del cartel y de la camiseta oficial ha sido obra del artista local Juan Poré. La pieza presenta una figura femenina representada en blanco mediante líneas verticales que simbolizan a la mujer. De su cabeza emergen mariposas y formas florales que, lejos de ser decorativas, representan cada uno de los diez años de esta marcha solidaria. Según el autor, el conjunto simboliza "una década de pasos compartidos, de esfuerzo colectivo y de esperanza viva", convirtiendo la imagen en un icono de superación, lucha, sensibilización y compromiso social.

El evento cuenta con el patrocinio y colaboración de numerosas entidades como la Diputació de Castelló, Caixa Rural Burriana, Sanycces, Clasol, Grupoom, Taula Gourmet, Instituto Grimalt, Coinpa, Clínica Granell, Gufresco, Videca, Federació de Comerç de Burriana, l’Associació de Veïns Port de Burriana, Instinto Solidario y Flor de Vida. Gracias a este respaldo, además de la caminata, se ofrecerán actividades deportivas gratuitas para todos los asistentes.

Las inscripciones, con un donativo de 10 € a beneficio de la Fundación Le Cadó, ya se pueden adquirir en la Piscina Municipal de Burriana. La participación en esta iniciativa permite seguir financiando proyectos de investigación sobre el cáncer de mama y ofrecer acompañamiento a las personas afectadas.

Fundación Le Cadó

La empresa de joyería Pérez González S.L. como propietaria de la marca de joyas Le Cadó unió sus recursos materiales y humanos hace 16 años a la iniciativa de Dña. Elvira Monferrer Daudí que, a partir de su propia vivencia como afectada por la enfermedad, decidió liderar la causa de la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama creando en Burriana la primera Fundación privada de España de ámbito nacional no científica y específica contra el cáncer de mama. Esta enfermedad afecta a una de cada ocho mujeres, y los avances en su investigación se aproximan cada vez al punto en que, por fin tenga un tratamiento que signifique curación

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “esta décima edición es una fecha que demuestra la constancia de Burriana en la lucha contra esta enfermedad”, quien ha añadido que el cartel de Juan Poré refleja “perfectamente esa unión entre arte y solidaridad que define a Burriana”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha animado a todos los vecinos a “caminar juntos por esta causa porque es el mejor homenaje que podemos rendir a todas las mujeres que luchan cada día. Estoy seguro que el próximo 24 de mayo las calles de Burriana volverán a teñirse de rosa por la esperanzaun año más y a mostrar la solidaridad de todos los vecinos del municipio”, ha añadido el primer edil.