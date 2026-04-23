Exigen un Pacto de Estado tras tener 12.000 viviendas vacías en Orpesa
La vicealcaldesa pide una ley que ayude a movilizar el mercado del alquiler
La vicealcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya, dio a conocer que en el municipio hay 12.000 viviendas vacías, que son turísticas. Una cifra que contrasta significativamente con las necesidades habitacionales de la provincia, estimadas en unas 8.700 casas al año.
De Moya lanzó una reivindicación directa a las formaciones políticas con representación en Madrid. Por ello, instó a los grandes partidos a que «se pongan de acuerdo, que se sienten y que dejen de polarizar la política» con el objetivo de alcanzar un Pacto de Estado por la vivienda. A su juicio, la actual normativa no incentiva que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado de alquiler de larga duración por la falta de seguridad jurídica.
Y se mostró tajante respecto a las políticas de control de rentas. «No estoy de acuerdo con intervenir el precio», afirmó, argumentando que si se imponen limitaciones, muchos propietarios preferirán mantener sus viviendas cerradas.
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