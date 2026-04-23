La Llosa relanza la edificación de casas tras 15 años en blanco y busca promotores

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, aseguró que atraviesan un momento de especial movimiento en materia de desarrollo urbanístico, impulsado por las expectativas generadas en Sagunt por la gigafactoría de baterías de Volkswagen. Esta nueva coyuntura ha empezado a traducirse ya en proyectos concretos en una localidad de 1.052 habitantes que llevaba 15 años sin edificar ladrillo.

Según detalló, durante el último año han podido arrancar la construcción de 17 viviendas, a las que se suma otro proyecto de 16 más y un anteproyecto para levantar otras 28. Para Llopis, este cambio supone un punto de inflexión en un municipio pequeño que durante años ha tenido enormes dificultades para activar nuevos desarrollos.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

El primer edil subrayó que uno de los principales obstáculos no ha sido la falta de suelo, sino la complejidad administrativa. Como ejemplo, señaló que el desarrollo del PAI de la playa ha necesitado 14 años de trámites para salir adelante.

Empresas interesadas

Aun así, reivindicó que el Ayuntamiento ha hecho «los deberes» y tiene ya aprobados varios ámbitos listos para avanzar si encuentran empresas interesadas en urbanizar y construir.

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis. / Gabriel Utiel

Llopis también alertó de otro de los grandes problemas que afronta la localidad, como es el elevado número de casas vacías. Tal como explicó el alcalde, alrededor del 20% del parque residencial del municipio se encuentra en esta situación, algo que dificulta también el acceso a vivienda disponible.