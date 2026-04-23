III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Moncofa negocia con la Sareb la cesión de solares para favorecer pisos sociales
El alcalde, Wences Alós, explica que la población empieza a notar con intensidad la presión sobre la vivienda
El primer edil de Moncofa, Wences Alós, aseguró que el municipio empieza a notar con más intensidad la presión sobre la vivienda tras años en los que la abundancia de inmuebles vacíos había amortiguado en parte el problema. Según explicó, esa bolsa de viviendas disponible permitió que la dificultad de acceso llegara más tarde que en otros municipios, pero advirtió de que ese margen se está agotando en una localidad que ha crecido con fuerza en los últimos años.
Tras adherirse al plan Vive, uno de los principales obstáculos con los que se ha encontrado el Ayuntamiento ha sido la falta de suelo disponible. Para tratar de resolver esta carencia, el consistorio está negociando con la Sareb la cesión gratuita de solares al municipio.
Alós lo calificó como una buena noticia, aunque avisó de que también revela una realidad de fondo. Si esos suelos no se han desarrollado hasta ahora es porque no resulta económicamente viable hacerlo en las condiciones actuales. Por ello, planteó que el reto no termina con la obtención de parcelas, sino que obliga a pensar en cómo hacer posible su desarrollo efectivo.
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