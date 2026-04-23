El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil

Avances en el nuevo parque acuático que abrirá sus puertas este verano en la provincia de Castellón. Uno de los espacios más esperados, la zona infantil, ya empieza a mostrar cómo será su aspecto definitivo con la instalación de los primeros juegos acuáticos.

Se trata del futuro espacios destinados al público familiar e infantil en la Vall d'Uixó y las imágenes compartidas por el Ayuntamiento en sus redes sociales reflejan cómo esta área específica para los más pequeños comienza a cobrar vida dentro de un proyecto que supera el 50% de ejecución. Tras la colocación semanas atrás de los tres grandes toboganes de la piscina principal, el foco de la obra se centra ahora en los espacios destinados para la infancia.

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha anunciado los avances del parque acúatico en sus redes sociales. / Ajuntament de la Vall d'Uixó

El nuevo complejo acuático ocupará más de 5.000 metros cuadrados y se levanta sobre el antiguo recinto de piscinas de verano, cerrado durante años por problemas estructurales y de pérdidas de agua. La actuación busca no solo recuperar este espacio de ocio, sino también modernizarlo con instalaciones más eficientes, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales.

Zonas diferenciadas

El diseño contempla diferentes zonas diferenciadas: una piscina grande con tres toboganes, una piscina infantil con juegos acuáticos y un splashpark con chorros de agua. A ello se sumarán amplias zonas de solárium, espacios verdes de descanso, áreas de pícnic, un quiosco-cafetería con terraza, vestuarios y servicios auxiliares.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

La instalación de los elementos en la zona infantil supone un nuevo paso visible dentro de la planificación de la obra, que avanza hacia su fase final de equipamiento. Se trata de una de las áreas más destacadas del proyecto por su carácter familiar y por el papel que tendrá en la oferta de ocio del municipio durante la temporada estival.

La alcaldesa, Tania Baños, ya subrayó en la visita técnica realizada en marzo que el objetivo es que el recinto esté en funcionamiento este mismo verano. En aquel momento, destacó además el carácter estratégico del proyecto, tanto por su uso vecinal como por su potencial como atractivo turístico complementario a las Coves de Sant Josep.

El parque acuático se integra así en una apuesta municipal por la renovación de espacios públicos de ocio, con la previsión de convertirse en uno de los principales puntos de actividad durante los meses de calor, una vez finalicen las obras y se complete su puesta en marcha.