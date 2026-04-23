Nules propone un cambio de modelo de país al vaciarse gran parte del territorio

El alcalde de Nules, David García, defendió la necesidad de transformar el modelo de construcción de país vigente durante los últimos 50 años, el cual calificó de «equivocado» y generador de desigualdades. Según esgrimió, el problema actual no es la falta de edificación, ya que España cuenta con casi 4 millones de viviendas vacías, lo que representa un 14% del total.

El alcalde sostuvo que el modelo actual ha priorizado el crecimiento desbordado de las capitales, donde los precios de vida se han vuelto «absolutamente indignos e inasumibles», a costa de «sacrificar y vaciar gran parte del resto del territorio». En su intervención, recalcó que es un problema que no pueden solucionar los ayuntamientos, sino a través de un cambio de estrategia nacional.

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La alternativa propuesta por David García consiste en dejar de sobrepoblar las zonas saturadas y, en su lugar, dar oportunidades al 80% del territorio español que se encuentra «vacío de oportunidades y lleno de viviendas», poniendo como ejemplo zonas de la provincia de Castellón.