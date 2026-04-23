¿Qué puede ocurrir en el debate de la cuestión de confianza a la alcaldesa de Almenara?

La cuestión de confianza es uno de los mecanismos que, pese a que se utiliza en escasas ocasiones, contempla la legislación española para hacerse efectiva también en los ayuntamientos. Y es en Almenara donde se tramitará esta posibilidad normativa, que la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, liga a las cuentas municipales, y que se plantea por primera vez en la provincia de Castellón, al menos en esta legislatura, después de que este jueves, los grupos de la oposición en el consistorio (Compromís y PP) hayan rechazado apoyar la aprobación del presupuesto para el actual ejercicio del 2026.

De esta forma, la sesión especial que la corporación celebrará en seis días se presenta, por tanto, como un momento decisivo en el que se pondrá a prueba la cohesión del gobierno local y la capacidad de la oposición para articular una alternativa. La cuestión de confianza no solo servirá para validar o rechazar el presupuesto, sino que también actuará como un mecanismo para clarificar el equilibrio de fuerzas en el ayuntamiento, dejando abierta la puerta a un cambio de gobierno si prospera una moción de censura o, en su defecto, reforzando la posición de la alcaldesa si logra superar la votación. En cualquier caso, el resultado tendrá consecuencias directas tanto en el plano político como en la gestión económica del municipio en los próximos meses.

Pero, ¿qué es la cuestión de confianza?

La cuestión de confianza en un Ayuntamiento, que se regula en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es un mecanismo por el cual el alcalde o alcaldesa vincula su continuidad a la aprobación de asuntos clave (en el caso de Almenara, el presupuesto para el 2026), tras producirse el bloqueo de los mismos por parte de los grupos de la oposición. Si el pleno rechaza la propuesta, el alcalde cesa automáticamente, activando un proceso para elegir a uno nuevo.

De esta forma, la alcaldesa Pérez (PSPV-PSOE) deja en manos de PP y Compromís su futuro en el cargo y también el de las cuentas de la localidad. Así, si la munícipe logra la confianza de la corporación, el presupuesto también sale adelante de forma automática. Por el contrario, si no la consigue, deberá cesar en el cargo y los grupos que no la apoyaron tendrán que presentar en el plazo de un mes una moción de censura con un candidato a la alcaldía consensuado. En todo caso, si la moción no sale adelante, igualmente, las cuentas saldrán adelante