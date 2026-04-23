Onda inaugura un espacio permanente dedicado al genio cerámico Manolo Safont

El Ayuntamiento de Onda sigue reforzando su apuesta por la cultura local con la apertura de un nuevo espacio expositivo permanente en la Casa de Dalt, dedicado íntegramente a la figura del artista ondense Manolo Safont. La iniciativa pone en valor el legado de uno de los grandes referentes del arte cerámico español del siglo XX y amplía la oferta cultural del municipio.

La muestra se ha instalado en la antigua cambra o desván de la tercera planta del edificio, un enclave singular que acoge alrededor de treinta cuadros realizados entre 1950 y 1995. La exposición ha sido organizada de forma cronológica para facilitar al visitante la comprensión de la evolución artística de Safont, desde sus primeras etapas hasta sus obras de mayor madurez.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado la importancia de esta nueva apertura cultural al señalar que “este nuevo espacio refleja la voluntad del Ayuntamiento de Onda de seguir fortaleciendo el patrimonio cultural de nuestra ciudad y de poner en valor a nuestros creadores más ilustres, ofreciendo un espacio digno y a la altura de su legado”. Además, ha subrayado que esta exposición permanente permite acercar a vecinos y visitantes “una parte fundamental de la identidad artística e industrial de Onda”.

La alcaldesa ha puesto en valor al ceramista Manolo Safont (Onda 1928-2005), considerado como uno de los artistas plásticos más destacables en su ámbito dentro del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. / MEDITERRÁNEO

Un recorrido por la historia artística y cerámica de Onda

El ceramista Manolo Safont (Onda, 1928-2005) está considerado como uno de los artistas plásticos más destacados en su especialidad dentro del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Gracias al azar y a una minuciosa labor de búsqueda, ha sido posible reunir piezas representativas de las distintas etapas de su carrera, a pesar de que su producción se encontraba muy dispersa tras participar en más de un centenar de exposiciones.

Los visitantes podrán contemplar un recorrido visual por su universo creativo, desde sus primeros trabajos de carácter abstracto, fechados en 1959, hasta obras posteriores con una marcada carga social, centradas en temas como la guerra, la desigualdad o la reflexión humana, especialmente en el periodo comprendido entre 1968 y 1975. La muestra también permite admirar la enorme fuerza estética de sus composiciones y su dominio de la materia, rasgos que definieron gran parte de su producción artística.

De este modo, la exposición de Manolo Safont en Onda permite comprender mejor su aportación al desarrollo del arte vinculado a la tradición cerámica de Onda, así como su proyección más allá del ámbito local. Esta nueva propuesta cultural refuerza además el papel de la ciudad como referente del patrimonio artístico y cerámico de la provincia de Castellón.

Dónde visitar la exposición permanente de Manolo Safont en Onda

Quienes deseen visitar este nuevo espacio cultural pueden hacerlo en la sede de la Fundación Gorriz-Beltrán, ubicada en la Casa de Dalt, en la calle Santa Isabel, 23, de Onda (Castelló). Para consultar más información sobre la colección y horarios de visita, la vía oficial es la página web de la entidad: casadedalt.es.