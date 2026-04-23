III FORO DE MUNICIPALISMO: VIVIENDA
Onda proyecta 719 casas en el pulmón verde y alquiler joven con voluntariado
Carmina Ballester reconoce que la crisis habitacional es de «una magnitud que supera» a las administraciones locales
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, desgranó la estrategia habitacional del municipio y destacó el desarrollo del proyecto del gran pulmón verde, que integrará la naturaleza en el casco urbano y contempla la construcción de 719 nuevas viviendas. Durante su intervención, reivindicó la efectividad de los ayuntamientos para «transformar voluntades en realidades», pese a que el problema de la vivienda es «de una magnitud que supera» a las administraciones locales.
El proyecto del pulmón verde, cuya tramitación administrativa con la Generalitat ha durado cuatro años, se levantará sobre el terreno de antiguas fábricas de cerámica que quedaron pegadas al casco urbano.
Estas 719 viviendas no las realizará el Ayuntamiento, sino que este promoverá las condiciones necesarias para que sean los promotores y empresas privadas quienes se encarguen de la construcción.
También destacó las «viviendas con compromiso» para jóvenes en el casco histórico, financiadas con fondos europeos. En este modelo, el alquiler no se pagará solo de forma económica, sino que los jóvenes destinarán horas de su tiempo a proyectos sociales del ayuntamiento o de oenegés locales. Debido a requisitos jurídicos, habrá una parte económica mínima, pero el resto será el compromiso con la sociedad.
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