Pérez Llorca subraya en Moncofa la ampliación histórica del centro de salud: “Multiplica por cinco su tamaño”

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado las obras de ampliación del Centro de Salud de Moncofa, una actuación que supone una inversión de 2,5 millones de euros y que permitirá duplicar la superficie asistencial existente hasta superar los 800 metros cuadrados.

Esta ampliación responde a la necesidad de reforzar la capacidad de atención sanitaria en Moncofa, un municipio que mantiene un crecimiento sostenido y que, según las previsiones, se aproximará a los 10.000 habitantes en 2026, lo que exige una adaptación progresiva de sus infraestructuras públicas. Pérez Llorca ha estado acompañado por el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y cargos públicos de la propia Conselleria de Sanitat.

El proyecto impulsado por el actual Consell ha tenido en cuenta las demandas trasladadas por el Ayuntamiento de Moncofa, incorporando mejoras relevantes como la construcción de una planta superior concebida para dar respuesta a necesidades futuras a corto plazo.

Este planteamiento no solo amplía el espacio disponible, sino que permite anticiparse al crecimiento demográfico y a la evolución de los servicios sanitarios, facilitando la incorporación de nuevas prestaciones asistenciales.

En términos concretos, la ampliación permitirá incrementar el número de consultas de medicina general de tres a cinco y las de enfermería de dos a cuatro, lo que redundará en una mayor capacidad de atención y en una mejora de la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado “la importancia de esta intervención” y ha agradecido tanto la visita institucional como la implicación de la Generalitat en la ampliación del proyecto, subrayando que esta actuación permitirá adaptar el centro sanitario a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

El jefe del Consell visitó el centro de salud de Moncofa, acompañado por el conseller de Sanitat y el alcalde de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Asimismo, ha señalado que “las nuevas dependencias no solo mejoran la atención inmediata, sino que abren la puerta a futuras dotaciones gracias al incremento del espacio disponible, consolidando así una planificación más ambiciosa y acorde con la evolución del municipio”.

La atención sanitaria se mantiene durante las obras

En la actualidad, los profesionales sanitarios ya han comenzado a atender a los pacientes en parte de las nuevas instalaciones, mientras la empresa constructora continúa ejecutando la fase restante del proyecto, correspondiente a las áreas que, desde el inicio de las obras, han estado destinadas a garantizar la continuidad de la atención sanitaria diaria.

Este desarrollo escalonado ha permitido mantener el servicio sin interrupciones, al tiempo que se avanza en la modernización del centro.

Una actuación “fundamental para Moncofa”

Durante la visita, Pérez Llorca ha puesto en valor la relevancia de esta actuación, calificándola como un “proyecto fundamental para Moncofa que responde a una demanda histórica de la población”.

Ha destacado el “esfuerzo inversor realizado por la Generalitat Valenciana” y ha señalado que esta ampliación será una realidad en breve, mejorando significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, ha resaltado “la claridad en las prioridades del equipo de gobierno municipal”, indicando que las peticiones trasladadas por el alcalde responden a criterios de necesidad y sentido común orientados al bienestar de la población.

Cerca de 20 millones en inversiones de la Generalitat en Moncofa

Más allá de esta actuación concreta, el alcalde de Moncofa ha enmarcado la ampliación del centro de salud dentro de un conjunto de inversiones estratégicas de la Generalitat Valenciana en Moncofa que alcanzan cerca de 20 millones de euros.

Entre ellas se encuentra el futuro instituto, con una inversión que ronda los 13 millones de euros, y la construcción de una nueva estación de bombeo, valorada en aproximadamente tres millones de euros.

Este conjunto de proyectos refleja una apuesta global por mejorar las infraestructuras sanitarias, educativas y de saneamiento del municipio.

Alós ha subrayado que el “respaldo económico de la Generalitat resulta clave para que Moncofa pueda afrontar con garantías los retos derivados de su crecimiento demográfico”.

Ha insistido en que estas inversiones no solo cubren necesidades actuales, sino que permiten planificar el futuro del municipio con mayor solidez, al tiempo que ha asegurado que el consistorio continuará trabajando en la promoción de nuevos proyectos que respondan a la evolución constante de la población y a las demandas de los ciudadanos.

La ampliación del Centro de Salud de Moncofa se consolida así como una de las actuaciones más relevantes para el presente y el futuro del municipio, tanto por su impacto asistencial como por su capacidad para anticiparse al crecimiento demográfico.