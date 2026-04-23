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La Policía Local de la Vall d’Uixó estrena grúa para agilizar el servicio de retirada de coches

Permite a los operarios realizar las intervenciones de forma más rápida y eficiente

La Policía Local de la Vall d’Uixó incorpora una nueva grúa para la retirada de vehículos.

La Policía Local de la Vall d’Uixó incorpora una nueva grúa para la retirada de vehículos. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Policía Local de la Vall d’Uixó ya dispone de una nueva grúa para el servicio de retirada de vehículos, una incorporación que permite reforzar este recurso municipal y mejorar la prestación a la ciudadanía. Con esta adquisición, el servicio cuenta ahora con dos grúas, una de ellas de nueva generación y con sistema semiautomático, que facilita la labor de los operarios y permite realizar las actuaciones de manera más rápida, segura y eficiente.

El concejal de Policía, Javier Ferreres, ha destacado que “esta nueva grúa es una mejora dentro del contrato de retirada de vehículos abandonados, pero sobre todo es una mejora que ponemos al servicio de la ciudadanía”. También ha recordado que la retirada de vehículos “responde tanto a infracciones de tráfico como a necesidades puntuales derivadas de eventos, obras o cuestiones organizativas, y no siempre conlleva sanción”.

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