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Profesionales deportivos debaten en Almassora sobre el futuro del sector

El encuentro aborda los desafíos actuales del ámbito deportivo, a través de conceptos como la innovación, la sostenibilidad, la inclusión o la digitalización

El encuentro que reúne a profesionales, técnicos y representantes institucionales se celebra en CaixAlmassora.

El encuentro que reúne a profesionales, técnicos y representantes institucionales se celebra en CaixAlmassora. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Almassora acoge este jueves la jornada La gestión deportiva ante el nuevo escenario de cambio, un encuentro que reúne a profesionales, técnicos y representantes institucionales en CaixAlmassora para abordar los desafíos actuales del ámbito deportivo, a través de conceptos como la innovación, la sostenibilidad, la inclusión o la digitalización.

El evento, que ha sido inaugurado por la alcaldesa, María Tormo, ha contado con la presencia del director general de Deportes, Luis Cervera; el presidente de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana, Alberto Talavera; así como miembros de la junta directiva de la entidad, entre ellos el vicepresidente y técnico deportivo municipal, Sergio López. También ha asistido el concejal de Deportes de Almassora, Francisco Soriano, junto a empresarios del sector y amantes del deporte.

La alcaldesa ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para seguir avanzando en la mejora del ámbito deportivo. “Desde el Ayuntamiento apostamos firmemente por el deporte, por nuestros deportistas y por la mejora constante de nuestras instalaciones, porque entendemos que es un pilar fundamental para la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha señalado.

Asimismo, Tormo ha subrayado que “nos encontramos en un momento de cambio en el que es clave compartir experiencias y conocimiento para adaptar la gestión deportiva a los nuevos retos”, poniendo en valor la celebración de esta jornada como espacio de reflexión y aprendizaje conjunto.

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De igual modo, Tormo ha remarcado que Almassora cuenta con una decena de instalaciones deportivas municipales, así como con una veintena de clubes deportivos. “En el Servei Esportiu Municipal (SEM) hemos conseguido la cifra media mensual de 1.511 usuarios, frente a los 1.080 de 2022. Crecemos de manera exponencial. Cada vez son más los almassorins que apuestan para practicar deporte y hacerlo en las instalaciones municipales”, ha explicado.

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