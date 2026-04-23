Ni Benidorm ni Calpe: Este pueblo amurallado de Castellón es el tesoro mejor guardado de la Comunitat Valenciana según la ONU

En el imaginario turístico de la Comunitat Valenciana, las siluetas de los rascacielos frente al mar suelen acaparar los flashes. Sin embargo, a 1.070 metros de altitud, el interior de Castellón guarda un tesoro cuya gestión y belleza han logrado lo que pocos destinos consiguen: el reconocimiento unánime de las Naciones Unidas. Morella no es solo una joya local; es, oficialmente, uno de los mejores pueblos turísticos de todo el mundo.

La localidad fue pionera absoluta al lograr el distintivo en 2021, el año en el que la Organización Mundial del Turismo (OMT) estrenó el prestigioso sello Best Tourism Villages. De entre 170 candidaturas globales, Morella fue seleccionada en la primera edición histórica como un "ejemplo sobresaliente" de cómo el patrimonio puede ser motor de desarrollo.

Panorámica de Morella. / Turismo de la Generalitat

El selecto club de la ONU en España (2021-2025)

Desde que Morella abriera camino, solo un puñado de localidades españolas han logrado superar la ardua evaluación de Naciones Unidas, siendo todavía hoy el único pueblo de la Comunitat Valenciana en entrar en tan selecto grupo.

Fachada de la impresionante basílica gótica de la localidad. / Mediterráneo

El mapa de la excelencia rural en España lo componen estos 12 municipios:

2021: Morella (Castellón) y Lekunberri (Navarra).

Morella (Castellón) y Lekunberri (Navarra). 2022: Alquézar (Huesca), Rupit (Barcelona) y Guadalupe (Cáceres).

Alquézar (Huesca), Rupit (Barcelona) y Guadalupe (Cáceres). 2023: Cantavieja (Teruel), Sigüenza (Guadalajara) y Oñati (Guipúzcoa).

Cantavieja (Teruel), Sigüenza (Guadalajara) y Oñati (Guipúzcoa). 2024: Aínsa (Huesca) y Mura (Barcelona).

Aínsa (Huesca) y Mura (Barcelona). 2025: Ezcaray (La Rioja) y Agaete (Gran Canaria).

¿Por qué Morella? Los motivos del galardón

La ONU no premia solo la estética, sino la estrategia de supervivencia del mundo rural. Morella fue distinguida por su capacidad para utilizar el turismo como antídoto contra la despoblación, manteniendo un compromiso con la sostenibilidad. Los evaluadores destacaron:

Gestión del Patrimonio: Su configuración de "zigurat" medieval, protegida por 2,5 kilómetros de muralla y coronada por un castillo del siglo VIII que ha visto pasar al Cid Campeador.

Su configuración de "zigurat" medieval, protegida por 2,5 kilómetros de muralla y coronada por un castillo del siglo VIII que ha visto pasar al Cid Campeador. Sostenibilidad y Entorno: Acciones de protección natural, como el desbroce ecológico de bosques y una gestión eficiente del agua y el reciclaje.

Acciones de protección natural, como el desbroce ecológico de bosques y una gestión eficiente del agua y el reciclaje. Identidad Gastronómica: La promoción de productos locales bajo el sello Club Exquisit Mediterrani, destacando el uso de la trufa negra (el "diamante negro" del Maestrat), sus famosas croquetas y el flaó.

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Un laberinto de historia viva

Atravesar las Torres de San Miguel es entrar en una cápsula del tiempo. Su Basílica Arciprestal Santa María la Mayor es una de las joyas góticas más importantes del país, con una escalera al coro y un altar mayor que dejan sin aliento. Este conjunto, sumado al uso de la piedra seca en sus calles escalonadas, configura un paisaje que la ONU ha definido como un refugio de los valores culturales más auténticos del planeta. Por si alguien tenía alguna duda, Morella es una referencia mundial en turismo. Quien la ha visitado en alguna ocasión es consciente de que le sobran los motivos para ello.

Mapa de la ubicación de Morella, Castellón.