El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón

El interior de Castellón vuelve a mirar al cielo, tal como marca el calendario festivo anual. Con la llegada de la primavera se inicia el ciclo de romerías. Este 2026 el calendario se presenta nutrido y marcado por una cita excepcional, combinando devoción, plegarias por unas buenas cosechas y una reivindicación que sigue plenamente vigente: el futuro del campo.

La gran novedad del año llega desde Vallibona. El municipio protagoniza el 16 y 17 de mayo una de las peregrinaciones más singulares del territorio: la rogativa a Peñarroya de Tastavins, que solo se celebra cada siete años. Este encuentro histórico entre pueblos de Castellón y Teruel convierte 2026 en un año especialmente esperado, con una movilización que trasciende lo religioso para convertirse en símbolo de identidad y cooperación entre territorios vecinos. No en vano, la última vez que se celebó fue en 2019, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Más allá de este evento extraordinario, el calendario mantiene la intensidad habitual de finales de abril y mayo. En Morella destacan las salidas a Sant Marc de Torremiró y Sant Pere Llívis (25 de abril), así como la peregrinación a Vallivana (2 y 3 de mayo). También en Catí se mantiene una de las rogativas más arraigadas, la de Sant Pere de Castellfort, vinculada históricamente a la petición de lluvias y fertilidad de la tierra.

Municipios como Forcall, Cinctorres o Portell continúan con sus tradicionales romerías, mientras que Olocau del Rey y la Mata presentan algunos de los calendarios más amplios, extendidos hasta junio. La tradición también se mantiene firme en les Useres (abre el calendario este viernes) con la emblemática peregrinación a Sant Joan de Penyagolosa, o en Sorita, donde se suceden varias celebraciones a comienzos de mayo.

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Esta primavera llega tras un invierno lluvioso, que ha aliviado embalses y cultivos en buena parte de la provincia. Sin embargo, lejos de restar sentido a estas celebraciones, la abundancia de agua refuerza su significado. En cada caminata, en cada parada ante una ermita, los vecinos continúan elevando sus peticiones al cielo para asegurar buenas cosechas, salud y estabilidad para el mundo rural.

En este contexto, el papel del sector primario en la provincia de Castellón vuelve a situarse en el centro. Agricultura y ganadería siguen siendo pilares fundamentales para fijar población en el interior, mantener el paisaje y sostener la economía de muchas localidades. Las rogativas, más allá de su carácter religioso, actúan también como recordatorio colectivo de esa realidad: sin campo, no hay territorio.

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En definitiva, 2026 confirma que, con lluvia o sin ella, las rogativas siguen siendo mucho más que tradición: son la voz del territorio rural castellonense y un reflejo de la importancia estratégica del sector primario.