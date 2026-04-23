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SESIÓN PLENARIA

Sorpresa en Almenara: La alcaldesa anuncia una cuestión de confianza tras el bloqueo de la oposición al presupuesto del 2026

El apoyo o el rechazo a que Estíbaliz Pérez siga en la alcaldía queda en manos del PP y de Compromís tras el rechazo de estos a las cuentas de este ejercicio

En la imagen, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez (PSPV-PSOE); y los portavoces de Compromís, Quique Castelló; y del PP, Sergio Ferrer.

En la imagen, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez (PSPV-PSOE); y los portavoces de Compromís, Quique Castelló; y del PP, Sergio Ferrer. / Mediterráneo

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez (PSPV-PSOE), ha anunciado este jueves, durante la celebración del pleno de la corporación municipal, la presentación de una cuestión de confianza tras el bloqueo de la oposición de los presupuestos municipales para el ejercicio de 2026, una decisión que marca un punto de inflexión en la actual legislatura y evidencia la falta de entendimiento entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. La propuesta llega después de que Partido Popular y Compromís hayan votado en contra de las cuentas para el actual ejercicio, tras no prosperar las negociaciones de las últimas semanas con la formación valencianista.

Ante este escenario, la munícipe ha explicado que convocará este viernes un pleno extraordinario para el próximo miércoles, en el que se someterá a votación tanto la cuestión de confianza como el presupuesto municipal, en una sesión clave que determinará la continuidad del actual equipo de gobierno o la apertura de un nuevo escenario político en el municipio. Pérez ha sido clara al señalar, antes de procederse a la votación de las cuentas, que "me someteré a una cuestión de confianza ligada al presupuesto, porque si el problema soy yo, ahí me tienen a su disposición".

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Al respecto, la alcaldesa ha incidido en que "lo he dicho 1.000 veces en esta legislatura, de manera que si se ha perdido la confianza en esta alcaldesa y si el problema soy yo, tendrán (los partidos de la oposición) un mes para presentar una moción de censura. Y ya saben que no tengo ningún apego al sillón y al cargo".

¿Qué dice la oposición?

Desde la oposición, las posiciones se han mantenido firmes. El portavoz del grupo popular, Sergio Ferrer, ha recordado que ya en octubre del 2025 su formación presentó un documento con una serie de propuestas que, según su criterio, debían haberse ejecutado dentro de ese mismo ejercicio presupuestario. Y ha subrayado que “los contactos con el equipo de gobierno han sido escasos y que no se ha alcanzado un acuerdo que consideren sólido o convincente, lo que ha derivado finalmente en un voto negativo que refleja la falta de confianza en la gestión económica planteada”.

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Por su parte, el líder de Compromís en Almenara, Quique Castelló, ha justificado también el rechazo de su grupo a las cuentas del 2026, aunque poniendo el foco en el desarrollo de las negociaciones políticas a lo largo de la legislatura. Castelló ha destacado que, “tras tres años de mandato, este último ha sido el primero en el que se han producido contactos reales entre las distintas formaciones, lo que abría la puerta a un posible acuerdo”. Sin embargo, ha explicado que su “apoyo estaba condicionado a una mayor implicación en la gestión municipal, incluyendo la asunción de competencias y la participación en la junta local de gobierno”. Con todo, reconoce que se “alcanzaron consensos en algunas áreas de nueva creación", y que "la negativa del equipo de gobierno a permitir su entrada en dicho órgano ha sido determinante para nuestro voto en contra, al considerar que la capacidad de proponer debe ir acompañada de la posibilidad de participar en la toma de decisiones”.

Amplios puntos de coincidencia

La alcaldesa ha respondido a estas críticas defendiendo que existían amplios puntos de coincidencia con las propuestas planteadas por el Partido Popular, y ha lamentado que, “tras un contacto mantenido en febrero para retomar las negociaciones, no se produjeran avances posteriores”. En relación con Compromís, ha detallado que se “celebraron varias reuniones en las que se dejó claro desde el inicio que no se modificaría la estructura de los órganos municipales, una condición que inicialmente habría sido aceptada por este grupo”. No obstante, ha aclarado que en “fases posteriores de la negociación, se volvió a plantear la exigencia de formar parte de la junta local de gobierno", algo que el ejecutivo considera inasumible, al interpretarse esta petición como "una búsqueda de cuotas de poder más que como una contribución al interés general, especialmente teniendo en cuenta que el presupuesto incorporaba un alto porcentaje de las propuestas defendidas por Compromís”.

Noticias relacionadas y más

En paralelo al debate político, la alcaldesa ha advertido de las consecuencias económicas que puede acarrear la no aprobación del presupuesto, recordando que el incumplimiento de la regla de gasto obligaría al Ayuntamiento a adoptar medidas de ajuste. Según ha explicado, la interventora municipal ya ha alertado de esta situación en el marco del Plan Económico Financiero, lo que implica que, sin unas nuevas cuentas aprobadas, el consistorio se vería abocado a realizar recortes o a introducir limitaciones en el gasto público.

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