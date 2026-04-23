La Vall d’Uixó defiende ampliar el parque público de vivienda

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, situó la vivienda como «el gran problema» actual de la ciudadanía y defendió la necesidad de abordarlo desde una intervención pública más ambiciosa, con más parque público, financiación para los ayuntamientos y medidas fiscales y regulatorias que permitan facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y rentas medias.

Durante su intervención en el III Foro de Municipalismo, Baños explicó que el Ayuntamiento está actuando ya sobre uno de los frentes del problema mediante una zona de regeneración urbana en un barrio degradado (la Colonia San Antonio), impulsada con fondos europeos aprobados en 2022. Según detalló, el consistorio ha tenido que empezar por constituir comunidades de propietarios que ni siquiera existían formalmente para poder firmar convenios e intervenir en los inmuebles.

Baños señaló que las obras se encuentran ya en su fase final y puso en valor un trabajo que, en muchas ocasiones, ha sido «más psicológico» con los vecinos y vecinas que estrictamente político.

Además, destacó que la intervención ya está generando movimiento en la zona, con la compra de viviendas vacías por parte de gente joven de la Vall. La alcaldesa cifró esta actuación en cerca de cuatro millones de fondos europeos, a los que se suma casi medio millón de aportación municipal.

Políticas habitacionales

Más allá de esta actuación concreta, Baños defendió un cambio profundo en la concepción de las políticas habitacionales y reivindicó el papel que debe jugar el sector público. Sostuvo que la vivienda pública no debe vincularse solo a la exclusión social, sino también a jóvenes que inician su vida laboral con salarios modestos y necesitan un respaldo temporal para no destinar la mayor parte de sus ingresos al alquiler. Ese apoyo les permitiría ahorrar durante unos años y poder acceder después a una primera vivienda en propiedad.

Precio del alquiler

Y se mostró también partidaria de limitar el precio del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, al considerar que se ha llegado a niveles inasumibles para muchas personas. Por ello, Baños defendió que existen precedentes de intervenciones públicas exitosas sobre bienes básicos y sostuvo que, igual que se actuó sobre el precio de la energía para amortiguar el impacto de la guerra de Ucrania, también debe actuarse sobre la vivienda por tratarse de una necesidad esencial para el ciudadano.