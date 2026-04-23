Vinaròs completa la renovación del túnel del paseo marítimo para garantizar su seguridad
La actuación ha incluido la sustitución de bombas de filtración, la renovación eléctrica y la mejora de la señalización para optimizar su funcionamiento
Las obras de renovación y mejora del túnel del paseo marítimo de Vinaròs han finalizado esta semana, poniendo fin a una actuación considerada prioritaria para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la adecuada conservación de este paso inferior.
La intervención ha supuesto una modernización integral de las instalaciones, abordando tanto aspectos técnicos como de señalización y mantenimiento. Entre los trabajos más relevantes destaca la sustitución de las bombas de filtración de agua, que presentaban un avanzado estado de obsolescencia debido a la falta de mantenimiento. Esta actuación permite optimizar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de incidencias, especialmente en episodios de fuertes lluvias.
Además, se ha renovado completamente la instalación eléctrica y el sistema de iluminación, una mejora que incrementa de forma notable la visibilidad en el interior del túnel y, con ello, la seguridad de los conductores.
En el exterior, la actuación ha incluido la sustitución de toda la señalización vertical y la actualización de los gálibos en ambos accesos. A ello se suma el repintado integral de la señalización horizontal, contribuyendo a una circulación más ordenada y segura.
Los trabajos se han completado con una limpieza en profundidad de paredes y calzada, lo que ha permitido mejorar de forma significativa el estado general y la imagen de la infraestructura.
El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha subrayado la importancia de esta intervención, destacando que “se trataba de una actuación necesaria para poner al día una infraestructura clave y garantizar su correcto funcionamiento”.
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