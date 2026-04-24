Nules celebra la Festa de les Paelles este sábado con la previsión de reunir a más de 5.000 participantes

Cuando todavía no habrán transcurrido quince días desde la gran celebración popular de Sant Vicent, con su multitudinario pasacalle, Nules vuelve este fin de semana a salir a la calle para exhibir su versión más lúdica y participativa, con la consolidada Festa de les Paelles.

El Ayuntamiento espera reunir a unas 5.000 personas en la avenida Santa Aurora y calles adyacentes, que se transformarán en un gran espacio de ocio al aire libre donde habrá actuaciones musicales de diferentes estilos y parque infantil, además del ambiente que crearán las peñas, quintas y grupos de amigos que, año tras año, se dan cita en esta convocatoria.

La programación comienza a las 11.00 horas, con la apertura de las juegos infantiles, y está previsto que se prolongue hasta altas horas de la madrugada, aunque a varios metros de distancia, dado que tras la actuación del DJ Kike GB, programada entre las 19.30 y las 22.30 horas, la fiesta se trasladará a las pistas deportivas de la calle Alqueries.

La concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, incide en que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento para organizar este evento está justificado por la alta participación, que no solo incluye a vecinos del municipio, sino también a gente venida de otras localidades.

Además de los aspectos más lúdicos, la edila incide en detalles como la actuación, por segundo año consecutivo, del grupo Tymbals diPercusió, formado por personas con diversidad funcional, porque «consideramos que las paellas de Nules han de seguir siendo un referente en lo que respecta a la inclusión». Intervendrán entre las 12.30 y las 13.30 horas, para ambientar la preparación de la comida.

Otro de los aspectos relevantes que ha señalado Silvestre es la presencia de los puntos de salud e información de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), además de un punto Violeta, donde se atenderá cualquier caso de violencia sexista o LGTBIfobia, porque entienden que la diversión nunca debe estar reñida con la seguridad, la igualdad y el respeto.

De manera complementaria, como en ediciones anteriores, la concejalía de Juventud, que también dirige Blanca Silvestre, ha organizado una programación específica con alternativas de ocio para adolescentes, en la que se dará especial entidad a una actividad virtual.

Esta cita ha convertido en costumbre que peñas y cada vez es más habitual que lo hagan las quintas, se reúnan para disfrutarla en hermandad. Uno de los aspectos a destacar del día, es que entre esas 5.000 personas que suelen inscribirse, hay una gran diversidad de edades, lo que demuestra que no es una celebración para gente joven, sino para cualquiera a quien le guste este tipo de eventos multitudinarios.

En cuanto a la programación general y sus horarios, Silvestre detalla que, como se ha mencionado, la actividad comenzará con la apertura de las atracciones infantiles, que estarán disponibles en horario de 11.00 a 14.00 horas y desde las 16.00 a las 18.00 horas.

La primera actuación musical será la del grupo Taranto, de 12.00 a 14.00 horas, que compatibilizará su intervención con el recorrido por toda la zona ocupada por las paellas de Tymbals diPercusión. Entre las 16.30 y las 19.30 horas será el turno de la orquesta Gravity, y como se ha indicado, de 19.30 a 22.30 horas, ambientará la recta final de la jornada DJ Kike GB, antes de que la música se traslade a las pistas deportivas.