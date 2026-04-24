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III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS

Albalat reivindica el cuidado del monte mediante el pastoreo

La alcaldesa del Albocàsser, Isabel Albalat.

La alcaldesa del Albocàsser, Isabel Albalat. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Desde Albocàsser, su alcaldesa, Isabel Albalat, abogó por el trabajo de prevención. Albalat resaltó que «nuestro municipio cuenta con mucho monte bajo y su limpieza siempre nos ha interesado». Por eso, «hay que apostar por la limpieza con máquinas, pero también por el cuidado con animales. Hemos devuelto a pastores a esa tierras. Es algo que parece que no tiene mérito, pero se debe hacer».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

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