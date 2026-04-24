III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS
Albalat reivindica el cuidado del monte mediante el pastoreo
Desde Albocàsser, su alcaldesa, Isabel Albalat, abogó por el trabajo de prevención. Albalat resaltó que «nuestro municipio cuenta con mucho monte bajo y su limpieza siempre nos ha interesado». Por eso, «hay que apostar por la limpieza con máquinas, pero también por el cuidado con animales. Hemos devuelto a pastores a esa tierras. Es algo que parece que no tiene mérito, pero se debe hacer».
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