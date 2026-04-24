Albalat reivindica el cuidado del monte mediante el pastoreo

Desde Albocàsser, su alcaldesa, Isabel Albalat, abogó por el trabajo de prevención. Albalat resaltó que «nuestro municipio cuenta con mucho monte bajo y su limpieza siempre nos ha interesado». Por eso, «hay que apostar por la limpieza con máquinas, pero también por el cuidado con animales. Hemos devuelto a pastores a esa tierras. Es algo que parece que no tiene mérito, pero se debe hacer».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel