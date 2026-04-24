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III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS

Almassora aboga por la prevención y realizará un simulacro en El Serrallo

La alcaldesa, María Tormo, destaca la coordinación con la Generalitat, el Plan Municipal y el refuerzo de la Policía Local

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en el foro.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en el foro. / Gabriel Utiel

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, destacó durante su intervención en el Foro de Municipalismo la importancia de la planificación en materia de emergencias y «la coordinación entre administraciones para reforzar la seguridad ciudadana».

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento «mantiene actualizado su Plan Municipal de Emergencias, un documento esencial para dar respuesta ante cualquier situación de riesgo y proteger a la población».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Asimismo, el consistorio «trabaja de forma coordinada con la Generalitat para la organización de un simulacro en el entorno del polígono del Serrallo», una actuación que permitirá informar y preparar a la ciudadanía ante posibles incidentes en esta zona industrial.

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La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en el foro.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en el foro. / Gabriel Utiel

Cómo actuar

Tormo afirmó que «es fundamental que nuestros vecinos sepan cómo actuar ante una emergencia. La prevención, la información y la coordinación son esenciales para garantizar su seguridad». Además, el Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla de la Policía Local, dentro de su estrategia de mejora de la seguridad y de la tranquilidad en el municipio, para ofrecer un servicio más cercano y eficaz en la localidad.

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