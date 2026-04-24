Almassora prepara Santa Quitèria 2026: contratados el montaje para los festejos taurinos y las barras de bar

El Ayuntamiento de Almassora acelera los preparativos de las fiestas patronales de Santa Quitèria 2026 con la adjudicación de contratos clave para garantizar el desarrollo de los actos más multitudinarios del programa.

El consistorio ha adjudicado a la empresa Cerrajería Ferroal 2019 SL el contrato para el montaje y organización de los festejos taurinos, por un importe cercano a los 55.000 euros. Este servicio abarcará tanto las fiestas de Santa Quitèria como las del barrio Fátima e incluye toda la logística necesaria para la celebración de los tradicionales bous al carrer.

Las fiestas arrancarán el próximo 8 de mayo con la presentación oficial de la reina y su corte de honor y se prolongarán hasta el 24 de mayo. En ese calendario, los actos taurinos se desarrollarán entre el 16 y el 23 de mayo, con el encierro como uno de los eventos más esperados. La cita inaugural del programa taurino contará con toros de la ganadería Carmen Valiente. El encierro cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de las peñas Gent del Bou, Juventud Taurina, Sant Roc, K-Nut, Picaora, Jaleo y Bureo.

El contrato adjudicado refleja la complejidad organizativa de estos festejos, que incluyen entradas de vacas, exhibiciones de toros y encierros, considerados como actos independientes a efectos de control. Para su desarrollo, se establece la participación de equipos de entre cuatro y ocho operarios, además de maquinaria y medios técnicos durante cada evento.

Entre las tareas que asumirá la empresa adjudicataria figuran el montaje y desmontaje de barreras, cadafals y estructuras de protección, la instalación de gradas, el acondicionamiento del recinto taurino y el riego de la arena en plazas. También será responsable del control de toriles y el movimiento de los animales, entre otros.

El pliego incluye además trabajos complementarios como la retirada de mobiliario urbano, la señalización de espacios, la habilitación de enfermerías y la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, todo ello bajo el cumplimiento de la normativa autonómica vigente en materia de festejos taurinos tradicionales.

Más servicios

En paralelo, el Ayuntamiento ha adjudicado el servicio de colocación y explotación de barras de bar desmontables para eventos y fiestas a lo largo de 2026, con un presupuesto de 12.400 euros. Este contrato permitirá reforzar la oferta de servicios durante los actos festivos.

Con estas actuaciones, el consistorio avanza en la planificación de unas fiestas que volverán a concentrar una alta participación vecinal y una importante afluencia de visitantes, con los festejos taurinos como uno de los principales reclamos del programa.

En este sentido, para el concejal de Fiestas de Almassora, Arturo Soler, “los bous al carrer forman parte de la identidad festiva de Almassora y cada año reúnen a numerosos vecinos y visitantes que comparten esta tradición con responsabilidad y respeto. Los bous al carrer son cultura y también tienen un enorme impacto económico”.