Almassora exhibirá 15 toros cerriles en las fiestas de Santa Quitèria 2026: El cartel taurino al completo

Almassora ya conoce el cartel taurino de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria 2026, una programación que volverá a situar a los bous al carrer como uno de los ejes de la celebración. El Ayuntamiento ha presentado una propuesta marcada por la tradición, la participación y la afición, con la colaboración de numerosas peñas locales.

En total, se exhibirán 15 astados cerriles de ganaderías de renombre, consolidando a Almassora como una plaza de referencia dentro de los bous al carrer.

El cartel taurino comenzará el sábado 16 de mayo, a las 12:00 horas, con el tradicional encierro de seis toros de la ganadería extremeña Carmen Valiente. Los astados serán Elegante —nº 42, patrocinado por el Ayuntamiento—; Todojuego —nº 19, patrocinado por el Ayuntamiento—; Pescador —nº 32, patrocinado por las peñas Sant Roc y El K-Nut—; Embajador—nº 35, patrocinado por Gent del Bou—; Divertido —nº 5, patrocinado por Gent del Bou y Juventud Taurina—; y Acomplejado —nº 29, patrocinado por A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo—.

Tras el encierro, a las 13:00 horas, se soltará uno de los dos astados participantes patrocinado por el Ayuntamiento. Por la tarde, a las 18:00 horas, se exhibirá el otro bou del poble y el ejemplar patrocinado por las peñas Sant Roc y El K-Nut.

Imagen ganadora del concurso de fotografía taurina que ilustra el cartel. / Ayuntamiento de Almassora

Las exhibiciones vespertinas comenzarán todas a las 18:00 horas, excepto el jueves 21 de mayo, que se iniciarán a partir de las 17:00 horas con motivo del solemne traslado de Santa Quitèria. Durante la semana festiva, los astados de la tarde se embolarán a partir de las 23:30 horas en la plaza Mayor o en la Picaora.

El domingo 17 de mayo, a las 18:00 horas, se soltarán dos toros del encierro: uno patrocinado por Gent del Bou y otro por Gent del Bou junto a Juventud Taurina.

El lunes 18 de mayo será el turno del ejemplar de Carmen Valiente patrocinado por A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo, así como del toro de la ganadería San Martín, patrocinado por las peñas Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell, El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou y El Roser.

El martes 19 de mayo se soltarán un ejemplar de Monteviejo, de Aficionades Taurines d’Almassora, y un toro de Carmen Valiente, de Aficionats al Bou d’Almassora.

Cartel taurino de Santa Quitèria 2026. / MEDITERRÁNEO

Hierros de renombre en el cartel taurino de Almassora

El miércoles 20 de mayo, el cartel ofrecerá un astado de la ganadería de Sergio Centelles, patrocinado por las peñas El Polp, El Bocao, Gamusinos, La Jerga, La Kliba, Bufa la Gamba, La Kalatra, El Desdén, El Intento, La Stranka, La Trenka, L’Avagelio, El Jolgorio y La Tolka. A continuación, los aficionados podrán disfrutar de un ejemplar de Arcadio Albarrán, patrocinado por la peña El Comboi.

El jueves 21 de mayo, el cartel taurino prevé la suelta de un ejemplar de Los Ronceles, patrocinado por las peñas El Rollet, La Fuga, La Travessa, L’Emboscà, L’Artiste, La Katrava, La Kurda, El Porrat, La Maraña, La Traskà, La Xaskà, El Vaivén, L’Estampà, La Desidia y Los Descaraos. Después será el turno del toro de la ganadería de El Pilar, con el patrocinio de El Duro, El Desfase, La Priva, La Kolva, La Trama, La Treba, La Falkà, La Kalimba, El Demacre, La Juerga y La Trivà.

El sábado 23 de mayo llegará el colofón del cartel taurino con los ejemplares de Toros de El Torero, patrocinado por El Caragol y El Trasto, y de la ganadería Las Monjas, patrocinado por Els Vint, La Brusa, La Colla, Els Casats, L’Aberració, La Galbana, L’Estocà, La Tribu, Tots Tancats, La Kalaña, L’Embolic, El Deklive, El Descaro, La Tabarra y La Jarana.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha agradecido “la implicación y el esfuerzo de todas las peñas, que hacen posible que Almassora cuente con un cartel taurino de gran nivel”. Asimismo, Soler ha destacado que los bous al carrer son “una pieza fundamental de nuestras fiestas y de nuestra cultura popular, una tradición que forma parte de nuestra identidad y que seguimos preservando gracias al compromiso de las peñas y de la afición”.