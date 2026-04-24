Una asociación de Vinaròs denuncia la cancelación de unas jornadas contra el acoso escolar por la "obstrucción de la concejalía de Educación"

La asociación Vinacae, que tiene como finalidad trabajar contra el acoso y ciberacoso escolar en las aulas, así como mejorar el clima de convivencia y bienestar tanto en los centros escolares como en las familias, ha denunciado que se ha visto "en la obligación de tener que cancelar unas jornadas escolares previstas para el 29 de abril por la "opacidad, el obstruccionismo y el silencio administrativo de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs", en las que tenían que participar unos 600 alumnos.

El presidente de la asociación, Javier Buj, compareció en el turno de intervención ciudadana tras el pleno ordinario de abril, donde lamentó la “falta de voluntad política” para sacar adelante la iniciativa. Según explicó, la entidad se ha encontrado con “obstrucción, opacidad y silencio administrativo” por parte de la Concejalía de Educación.

Buj aseguró que esta situación ha provocado una pérdida de confianza entre las familias de Vinaròs, que calificó como “una mancha en la gestión municipal que ningún papel podrá borrar”. Además, advirtió de que “el silencio administrativo ante la vulnerabilidad de los menores es un daño irrevocable” y lo consideró una “negligencia en el deber de protección a las familias”. En esta línea, afirmó que “se ha secuestrado un proyecto de prevención contra el acoso escolar”.

Durante su intervención, el presidente de Vinacae preguntó a la alcaldía qué medidas se adoptarán para depurar responsabilidades en el departamento de Educación y qué garantías se ofrecerán para evitar situaciones similares en el futuro. Asimismo, no descartó elevar una queja al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, apelando a la “justicia social” y a la necesidad de que el Ayuntamiento “esté a la altura de las circunstancias”.

Respuesta de la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa, María Dolores Miralles, defendió la actuación del consistorio y señaló que las jornadas estaban impulsadas por una entidad privada y previstas en horario lectivo. En este sentido, explicó que la participación del alumnado en ese horario depende de cada centro educativo bajo la dirección de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no puede asumir el papel de promotor ni organizador.

Miralles subrayó que la actividad no ha sido prohibida, pero indicó que el consistorio no puede realizar labores de coordinación con los centros en horario escolar. Añadió que VINACAE podría haberse dirigido directamente a los centros educativos para plantear la actividad y apuntó que la asociación pretendía que el Ayuntamiento asumiera responsabilidades organizativas y sobre los derechos de imagen del alumnado, algo que consideró improcedente al tratarse de una iniciativa privada.