Benicàssim proyecta la restauración de la fuente del Señor por su centenario

Benicàssim ya ha puesto en marcha los preparativos para uno de sus hitos patrimoniales más simbólicos. La fuente del Señor cumplirá 100 años en 2027 y el Ayuntamiento ha activado el proyecto para su restauración y la remodelación integral de su entorno, una actuación que llegará con financiación de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa 2026-2027.

La intervención no se limitará únicamente al espacio urbano. El proyecto contempla la restauración de la propia fuente, su iluminación y la transformación de la plaza, con una actuación que combinará nuevos pavimentos, zonas ajardinadas y un recorrido perimetral pensado para mejorar la accesibilidad y la integración del conjunto.

La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca esta actuación en una doble vertiente, patrimonial y urbana. “Planteamos la conmemoración del centenario de la Fuente de Señor de Benicàssim en 2027 como una oportunidad para poner en valor la historia y la identidad de Benicàssim, continuar avanzando en la mejora de sus espacios públicos y su patrimonio, así como reforzar el embellecimiento urbano“, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, incide en la importancia de preservar uno de los elementos más representativos del municipio. “Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación de los elementos históricos que forman parte de la identidad del municipio y con el desarrollo de un entorno urbano más accesible, sostenible y cohesionado”.

Imagen histórica de la fuente del Señor tras su construcción en 1927, símbolo del desarrollo urbano y del abastecimiento de agua en los orígenes del municipio. / MEDITERRÁNEO

La fuente del Señor se construyó en agosto de 1927, en el marco de las obras de abastecimiento de agua, coincidiendo con un momento clave en la historia local. Ese mismo año, el municipio recibió el título de Villa por parte de Alfonso XIII, un reconocimiento concedido “en prueba de su Real aprecio al pueblo de Benicàssim, provincia de Castellón, por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio, y por su constante adhesión a la Monarquía”.

Aquel nombramiento supuso el paso de la condición de lugar a la de villa y elevó el prestigio institucional del municipio en un periodo clave de su historia.

Desde entonces, la fuente del Señor ha formado parte de la memoria cotidiana de varias generaciones y se ha consolidado como uno de esos puntos habituales de encuentro para vecinos y visitantes en el centro urbano.

Inversión ligada a fondos provinciales

El pleno ordinario de abril ha dado luz verde este viernes a una modificación de crédito de algo más de 12.000 euros procedentes de remanentes municipales, que permitirá completar la financiación de una actuación mucho mayor respaldada por la Diputación, con una aportación de alrededor de 250.000 euros.

Desde el equipo de gobierno defienden que esta operación permite multiplicar la inversión sin afectar al presupuesto ordinario, al utilizar ahorro municipal para captar financiación externa y ejecutar una intervención vinculada al centenario del monumento.

En el debate plenario, la oposición centró sus críticas en la falta de información detallada sobre el proyecto y en la ausencia de un proceso participativo previo, aunque sin cuestionar la necesidad de actuar sobre este enclave emblemático del municipio.