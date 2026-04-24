Betxí habilitará una carpa de 2.700 metros cuadrados para las actuaciones de las Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Betxí instalará una carpa provisional en la explanada de San Alfonso, actualmente conocida como Clasol, para acoger algunos de los eventos de sus Fiestas Mayores. El espacio, situado en la parte noroeste del núcleo urbano, al lado del instituto, permitirá garantizar el desarrollo de los actos festivos con normalidad.

La carpa, de 90 por 30 metros, tendrá una capacidad aproximada para 2.500 personas, asegurando así que todas las personas participantes en jornadas como el Día de las Paellas, una de las más multitudinarias y populares del calendario festivo, puedan disfrutar de la actividad en un espacio adecuado.

No obstante, esta infraestructura tendrá carácter provisional, a la espera de que, una vez finalicen las obras en el actual polifuncional, se pueda recuperar esta ubicación como punto central de las celebraciones.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha señalado que “esta instalación nos permite garantizar el correcto desarrollo de las fiestas mientras avanza el proyecto más importante de la presente legislatura, el polifuncional”. En esta línea, ha destacado que “era prioritario asegurar un espacio con capacidad suficiente para acoger los actos más participativos y mantener el espíritu de las fiestas”.

Unas instalaciones más modernas y accesibles

El polifuncional se encuentra actualmente en proceso de reforma dentro del proyecto de mejora y cobertura del frontón municipal, una actuación que supone una inversión superior a los 1,6 millones de euros. El proyecto incluye la ampliación del recinto, la mejora del confort climático y del aislamiento acústico, la incorporación de nuevos servicios y la creación de accesos adaptados, con el objetivo de convertir el espacio en un equipamiento más moderno, accesible y versátil para uso deportivo y cultural.