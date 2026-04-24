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III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS

Burriana apuesta por obras para prevenir las inundaciones

La construcción de un colector de agua y de tornillos de Arquímedes, sus grandes proyectos

Jorge Monferrer, alcalde de Burriana.

Jorge Monferrer, alcalde de Burriana. / Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

El Ayuntamiento de Burriana incidió en la importancia de los trabajos de prevención para poder afrontar con mayores garantías las situaciones de emergencia. El alcalde de la capital de la Plana Baixa, Jorge Monferrer, señaló que, en este aspecto, «todas las poblaciones estamos haciéndolo lo mejor posible» para afrontar los problemas que pueden causar los fenómenos meteorológicos.

Monferrer, dentro de este Foro del Municipalismo, quiso poner en valor los proyectos de prevención que su consistorio impulsa en estos momentos. El alcalde de Burriana destacó que «vamos a invertir 6 millones de euros en dos actuaciones que permitirán evitar inundaciones». Por un lado, se encuentra el gran colector de aguas de la zona este de la población que se construye en la avenida Cardenal Tarancón. El munícipe incidió en que se trata de «una infraestructura clave destinada a prevenir y mitigar las inundaciones que históricamente han afectado a la ciudad». Este proyecto contará con «dos puntos de vertidos de agua desde el río Anna», así como de «dos tanques de tormentas para evitar inundaciones en la localidad. Es, sin duda, la obra de mayor envergadura de toda la legislatura».

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Durante esta legislatura, Burriana también ha instalado en su zona costera, en la Serratella concretamente, unos tornillos de Arquímedes que «permiten recolectar el agua de lluvia y lanzarla al mar». Esta obra cuenta con un peso combinado de 40 toneladas y la capacidad de elevar el agua 2,20 metros, evacuando un total de 1450 litros por segundo cada uno. Es una herramienta que ayuda a evitar las inundaciones en un lugar especialmente sensible. «Hay que prevenir y pagar lo que se necesario para que no suceda lo que hemos visto en otras zonas de la Comunitat», aseguró Jorge Monferrer.

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