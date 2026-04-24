Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón

El nuevo parque acuático que abrirá sus puertas este verano en la provincia de Castellón ya empieza a preparar también su puesta en marcha desde el punto de vista del personal.

Tras los últimos avances visibles en las obras, con la instalación de los primeros juegos acuáticos en la zona infantil, se han publicado tres bolsas de empleo temporal para reforzar los servicios del Paratge de Sant Josep de la Vall -donde estará ubicado- durante los meses de mayor afluencia turística.

La apertura del complejo acuático, prevista para el mes de julio, se suma al inicio de la temporada alta en el entorno de les Coves de Sant Josep, uno de los principales recursos turísticos de la Vall d’Uixó. Por este motivo, la empresa pública Emsevall ha activado nuevas bolsas de trabajo para incorporar personal vinculado a los servicios turísticos, de atención al público, socorrismo, taquillas y cafetería.

El objetivo es reforzar la plantilla durante el verano, coincidiendo con el aumento de visitantes previsto en el paraje y con la puesta en funcionamiento del nuevo recinto acuático, que se levanta sobre el antiguo espacio de piscinas de verano.

Los tres toboganes del nuevo parque acuático ya están instalados. / MEDITERRÁNEO

Tres bolsas de empleo temporal

Las bolsas publicadas corresponden a los puestos de guía turístico barquero/a, socorrista monitor/a y auxiliar de quiosco-cafetería, tienda, taquilla y tourist info. Se trata de contrataciones laborales para la temporada de verano, así como para cubrir vacaciones, refuerzos y picos puntuales de trabajo.

Las personas interesadas pueden consultar ya las bases, requisitos y forma de inscripción en la web de Emsevall, dentro del apartado Trabaja con nosotros. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 7 de mayo, incluido.

Los puestos ofertados son de 35 horas semanales, según convenio, aunque al tratarse de un recurso turístico la jornada puede incluir horarios entre las 8.00 y las 22.00 horas, así como fines de semana. En el caso del puesto de barquero/a, se realizará una prueba práctica debido a la especialización del trabajo.

Salarios anuales de hasta 32.000 euros

Los salarios anuales de las categorías ofertadas oscilan entre los 28.000 y los 32.000 euros, según el puesto y las condiciones establecidas en las bases.

La búsqueda de personal llega en plena recta de avance del nuevo parque acuático, que ya supera el 50% de ejecución y que será una de las principales novedades de este verano en la provincia. En los últimos días, la zona infantil ha comenzado a mostrar su aspecto definitivo con la instalación de los primeros juegos acuáticos, después de que semanas atrás se colocaran los tres grandes toboganes de la piscina principal.

El complejo ocupará más de 5.000 metros cuadrados y permitirá recuperar el antiguo recinto de piscinas de verano, cerrado durante años por problemas estructurales y pérdidas de agua. La actuación busca modernizar este espacio de ocio con instalaciones más eficientes, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales.

El diseño contempla una piscina grande con tres toboganes, una piscina infantil con juegos acuáticos y un splashpark con chorros de agua. A ello se sumarán zonas de solárium, espacios verdes de descanso, áreas de pícnic, un quiosco-cafetería con terraza, vestuarios y servicios auxiliares.

Sant Josep se prepara para un verano de máxima actividad

El nuevo parque acuático se integrará en el entorno turístico de Sant Josep y complementará la oferta de les Coves, reforzando el atractivo del paraje durante los meses de calor. La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ya señaló durante una visita técnica realizada en marzo que el objetivo municipal es que el recinto esté en funcionamiento este mismo verano.

El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha destacado que “estas bolsas son una buena oportunidad laboral para este verano, especialmente para personas que quieran compatibilizar el trabajo con los estudios durante el año”. Además, ha remarcado que “Sant Josep sigue creciendo como polo de atracción turística y eso nos obliga a reforzar los servicios y generar empleo vinculado a nuestro principal recurso turístico”.