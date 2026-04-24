GESTIÓN MUNICIPAL
Compromís y PP, ante su hora decisiva en Almenara: apoyar los presupuestos o abrir la puerta a una moción de censura
La decisión de la alcaldesa de someterse a una cuestión de confianza, al no salir adelante el presupuesto, abre un escenario político incierto en el municipio
El anuncio de la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, de convocar para el próximo miércoles una sesión plenaria extraordinaria para someter a votación una cuestión de confianza sobre su gestión y la del equipo de gobierno socialista, después de que la oposición (Compromís y PP) rechazara la propuesta de presupuesto municipal del ejecutivo local, abre un escenario político incierto en el municipio.
La situación resulta compleja debido a las diferencias programáticas entre Compromís, segunda fuerza con cuatro ediles, y el Partido Popular, que cuenta con tres concejales. Y es que, en caso de que la cuestión de confianza no prospere, se activaría automáticamente un plazo de 30 días para la presentación de una moción de censura, un movimiento que la oposición debe valorar con cautela a un año vista de las elecciones municipales.
Sorpresa en Almenara: La alcaldesa anuncia una cuestión de confianza tras el bloqueo de la oposición al presupuesto del 2026
Al respecto, la alcaldesa Pérez señala que el “proceso será claro y que, tras la votación, corresponderá a Compromís y al Partido Popular decidir sus próximos pasos". De hecho, en el transcurso de la sesión plenaria de presupuestos de este jueves aseguró no tener apego al cargo y que, "si se plantea una moción de censura, el puesto estará a disposición de quien resulte designado”.
Las diferentes posturas
Desde Compromís, su portavoz, Quique Castelló, defiende que su formación ha “trabajado durante tres años en políticas de izquierdas centradas en la ciudadanía", a la vez que critica que, tras no aprobarse el presupuesto municipal del 2026, "se vincule ahora su aprobación a una cuestión de confianza", una fórmula que considera "legal pero no ética", al entender que la confianza "debe construirse mediante la gestión diaria" y no mediante mecanismos que percibe como "forzados”. Castelló adelanta que el colectivo local de Compromís celebrará una asamblea abierta el lunes para definir su postura que, después, ratificarán en el pleno.
Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Ferrer, indicado que su grupo también celebrará una reunión el lunes para "analizar las ventajas e inconvenientes de apoyar o rechazar la cuestión de confianza", así como la posibilidad de impulsar una moción de censura.
De esta forma, el futuro político inmediato del municipio queda abierto, al menos, hasta la celebración del pleno extraordinario del próximo miércoles, por cuanto la continuidad de Estíbaliz Pérez al frente del Ayuntamiento y de su equipo dependerá del resultado de la votación y de los movimientos posteriores de la oposición. Si la cuestión de confianza prospera, el consistorio podrá aprobar de forma automática el presupuesto del 2026 y el gobierno municipal afrontará el último año de legislatura con cierta estabilidad. En cambio, si se articula una moción de censura y esta prospera, se pondrá fin a la actual etapa de gobierno socialista en Almenara.
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