Els Pelegrins de les Useres mantienen vivo un rito medieval de más de siete siglos

Les Useres ha iniciado este viernes, un año más, su tradicional peregrinación hasta el santuario de Sant Joan de Penyagolosa, una costumbre de origen medieval que se ha mantenido durante más de siete siglos y que, una vez más, ha reunido a vecinos, visitantes y curiosos en torno a un mismo recorrido de fe, promesas y patrimonio cultural.

Desde primeras horas de esta mañana, el municipio se ha llenado de ambiente y expectación con la llegada de cientos de personas que han querido presenciar el inicio de la peregrinación. Mientras algunos han participado movidos por una profunda motivación religiosa, vinculada a peticiones de salud, paz o lluvia, otros se han acercado con el deseo de disfrutar del entorno natural y del valor paisajístico del recorrido.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas de la jornada han sido, como cada año, los 13 hombres que representan simbólicamente a Jesucristo y a los doce apóstoles. A las ocho de la mañana, en un silencio únicamente roto por los cantos litúrgicos en latín, els Pelegrins han partido desde el templo de la Transfiguración del Señor para iniciar un itinerario de casi 70 kilómetros, repartidos en dos jornadas, cumpliendo así con el voto anual de forma penitencial.

Galería de imágenes: Pelegrins de les Useres 2026 / Toni Losas

Una tradición medieval que sigue viva

Junto a ellos han participado las figuras tradicionales que forman parte imprescindible de la peregrinación: el sacerdote que ha acompañado espiritualmente el recorrido, los tres cantores, el representante del ayuntamiento, los clavarios, el depositario, las personas conocidas como “promesas” y el grupo de las “càrregues”, encargado de transportar los alimentos y el agua necesarios para el camino.

Todos ellos han cumplido su función dentro de una estructura ritual que se ha transmitido sin apenas cambios a lo largo del tiempo.

Los peregrinos han avanzado vestidos con sus túnicas azules características, en un ambiente de recogimiento casi absoluto, llevando rosarios colgados de sus cinturones. Estos rosarios han simbolizado las promesas personales y las peticiones que cada participante ha realizado por familiares o amigos y por sus necesidades concretas. El silencio solo se ha roto en momentos puntuales, cuando han resonado las oraciones y los cantos tradicionales, entre los que ha destacado el solemne “O Vere Deus”.

Camino hacia Sant Joan de Penyagolosa

La primera parada se ha producido en el ermitorio de Sant Miquel de les Torrocelles, donde decenas de personas han esperado su llegada. Allí se ha celebrado la eucaristía y se ha realizado una pausa para la comida en una de las salas del recinto.

Héctor Gozalbo

Tras este descanso, la comitiva reanudará la marcha hacia dos de los tramos más exigentes del recorrido, ascendiendo la Lloma de Bernat y el Marinet, en un entorno de gran belleza natural pero de notable dificultad física.

La llegada al santuario de Sant Joan de Penyagolosa se producirá ya entrada la noche, tras una jornada larga y exigente. Una vez allí, los peregrinos participarán en los distintos actos religiosos previstos, como el rezo del Santo Rosario, el canto de las Completas y el Himno a San Juan. Durante la noche, el movimiento será continuo, alternando los momentos de descanso en la cueva con las visitas al santuario, considerado el epicentro espiritual de la peregrinación.

El regreso de Els Pelegrins de les Useres

Mañana, domingo, en la segunda jornada, los penitentes abandonarán el santuario y emprenderán el camino de regreso, pasando por Xodos, antes de completar la última etapa hasta les Useres. Allí, al final del recorrido, serán recibidos por numerosos vecinos del municipio, que acompañarán el cierre de esta tradición anual.

De este modo, la peregrinación volverá a completarse un año más, manteniendo vivo un rito que combina espiritualidad, identidad colectiva y patrimonio cultural, y que sigue formando parte esencial de la memoria viva de les Useres.