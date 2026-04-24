De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo
El futuro alojamiento turístico, diseñado para familias y público joven, se convertirá en una base para actividades en la naturaleza y busca frenar la despoblación
Tener un lugar donde alojarse ya no es un detalle menor en los pequeños pueblos del interior de Castellón. Es, cada vez más, una condición imprescindible para que el turismo funcione, para que lleguen visitantes más allá de una excursión de ida y vuelta, y para que la economía local tenga algo de recorrido.
Con esa idea de fondo, hace ahora dos años, en abril de 2024, Montán ya daba el primer paso para intentar revertir una de sus principales carencias: la falta de alojamiento turístico. Entonces se anunciaba la transformación de una antigua granja en desuso en un albergue municipal, una actuación pensada para ampliar la escasa oferta de pernocta del municipio y aprovechar el entorno natural como reclamo.
Ahora, ese proyecto empieza a materializarse. El Ayuntamiento ha avanzado en la puesta a punto del futuro albergue, una infraestructura clave para un municipio de 429 habitantes según datos del INE de 2025, con la que se busca abrir la puerta a más turismo y generar algo más de actividad económica en la zona.
La actuación supera los 322.000 euros, que ha sido posible gracias a la concesión de una ayuda de casi 289.000 euros del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), concedidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En este caso, además, se ha optado por recuperar un espacio que llevaba años en desuso, dándole una nueva utilidad sin perder su integración en el entorno rural.
El proyecto ha sido visitado por el alcalde, Sergio Fornas, junto a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, en una jornada en la que se ha puesto en valor el papel de este tipo de inversiones en municipios pequeños, donde cualquier infraestructura puede tener un impacto directo en la dinamización local.
Para familias y público jóven
El futuro albergue está pensado para acoger tanto a turistas como a voluntarios, con especial atención a familias y público joven. La idea es que funcione como base para actividades en la naturaleza, uno de los principales atractivos del Alto Mijares, especialmente para quienes buscan desconectar o practicar deporte al aire libre.
Las mejoras realizadas han sido completas: aislamiento en fachada, cubierta y suelo, renovación de carpintería exterior, sistema de calefacción por biomasa, iluminación eficiente y regulación energética del edificio. También se ha incorporado un aseo accesible en la planta baja.
Desde el Ayuntamiento subrayan que no se trata solo de rehabilitar un edificio, sino de dar una segunda vida a un espacio degradado y convertirlo en una herramienta para impulsar el municipio. El objetivo es aumentar las pernoctaciones y consolidar una mínima estructura turística que ayude a mantener el pueblo activo.
En un contexto en el que muchos municipios del interior siguen buscando fórmulas para frenar la despoblación, iniciativas como esta reflejan una idea sencilla pero recurrente: sin servicios, no hay visitantes; y sin visitantes, es más difícil generar oportunidades.
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