L’Alcora urge a la Generalitat la glorieta de acceso a la urbanización El Pantano

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de l’Alcora llevará al Pleno del próximo lunes una moción para exigir a la Generalitat Valenciana la ejecución inmediata de la glorieta prevista en la CV-16, a la altura del acceso a la urbanización El Pantano, una actuación considerada prioritaria por motivos de seguridad vial.

La propuesta responde a la falta de avances en un proyecto que la propia administración autonómica comunicó oficialmente al Ayuntamiento en septiembre de 2025, con previsión de inicio de las obras entre los meses de octubre y noviembre de ese mismo año. Sin embargo, a día de hoy, los trabajos no se han iniciado y no existe un calendario claro de ejecución.

El alcalde, Samuel Falomir, recuerda que esta actuación tiene como objetivo resolver problemas graves de seguridad, tanto en el acceso a la urbanización como en la parada de autobús existente, donde actualmente los peatones deben cruzar la vía sin las condiciones adecuadas, con el consiguiente riesgo.

“La situación ha generado preocupación entre los vecinos y vecinas de la zona, así como entre los usuarios habituales de la carretera, al mantenerse una infraestructura con deficiencias conocidas y reconocidas”, señala el primer edil.

Ante esta situación, el Gobierno de l’Alcora considera necesario adoptar una posición firme en defensa de la seguridad y los intereses de la ciudadanía. Por ello, la moción que se debatirá en el pleno plantea, entre otras cuestiones, exigir la ejecución inmediata de la glorieta, reclamar un calendario público y concreto de las obras y solicitar medidas provisionales urgentes mientras no se lleve a cabo la actuación definitiva.

“Es una intervención comprometida por la propia Generalitat y responde a una necesidad evidente, por lo que no se pueden seguir acumulando retrasos injustificados”, subraya Falomir.

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La urbanización del Pantano de María Cristina de l'Alcora está considerada como primera pedanía alcorina con mas de 500 personas residiendo en la zona, la cual cuenta con todos los servicios necesarios y casas de un notable nivel, de ahi la importancia de un acceso como merece la urbanización.