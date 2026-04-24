L’Alcora, Premio al Buen Gobierno por el proyecto de la nueva biblioteca

L’Alcora ha sido galardonada con el Premio al Buen Gobierno, concedido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en reconocimiento al proyecto de rehabilitación del edificio de La Muy Noble y su transformación en la nueva biblioteca pública municipal, una actuación que ha permitido recuperar un espacio emblemático para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

El acto de entrega se ha celebrado en el salón de actos del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), en València, en el marco de la denominada Gala del Municipalismo Valenciano, una cita que ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos en la mejora de la vida de la ciudadanía y que reunió a representantes de municipios de toda la Comunitat.

El alcalde, Samuel Falomir, ha sido el encargado de recibir el galardón, acompañado por la concejala de Biblioteca, Ana Huguet, y la concejala de Juventud y Deportes, Amparo Segura, en una gala en la que se ha reconocido a un total de 19 municipios y una mancomunidad por sus buenas prácticas en la gestión pública.

Primera vez

Sin lugar a dudas, la concesión de este galardón es un impulso y reconocimiento por su labor para el municipio, que ha celebrado su primer Día del Libro en la renovada instalación, desde su reciente inauguración, con una jornada dedicada a la lectura y a la participación ciudadana, que ha registrado una gran respuesta vecinal.

La programación ha arrancado por la mañana con una lectura pública de fragmentos de obras de grandes autores de la literatura valenciana, como Ausiàs March, Joanot Martorell, Maria Beneyto o Mercè Rodoreda, una propuesta a la que se ha sumado numeroso público. Además, los participantes han podido recoger un libro y la tradicional rosa, en una jornada marcada por el espíritu de Sant Jordi.

La biblioteca ha acopgido la presentación del libro Iris Marion Young. Desigualdad estructural y democracia comunicativa, de la autora Nuria Sánchez Flor, que ha permitido profundizar en los contenidos de la obra y generar un espacio de reflexión y diálogo con el público asistente.

La concejala de Biblioteca, Ana Huguet, ha valorado muy positivamente la acogida de la jornada y ha destacado que «este primer Día del Libro en la nueva biblioteca refleja muy bien lo que queremos que sea este espacio: un lugar vivo, abierto y pensado para compartir la lectura y la cultura».

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Con iniciativas como esta, l’Alcora continúa reforzando su compromiso con la cultura y con la dinamización de espacios públicos que invitan a compartir, aprender y disfrutar de la lectura.