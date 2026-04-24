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La Llosa critica la nula ayuda con el barranco de Talavera

El alcalde de la Llosa, Joaquín Llopis.

El alcalde de la Llosa, Joaquín Llopis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Ximo Llopis, el alcalde de la Llosa, puso el énfasis en la problemática de la población con el barranco de Talavera. «Cuando hay fuertes lluvias, siempre se inunda la parte baja del pueblo. Llevo reivindicando ayudas desde hace 19 años, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar la niega. Ante la dejadez del estado, es el municipio quien paga su limpieza».

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

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