La Llosa critica la nula ayuda con el barranco de Talavera
Ximo Llopis, el alcalde de la Llosa, puso el énfasis en la problemática de la población con el barranco de Talavera. «Cuando hay fuertes lluvias, siempre se inunda la parte baja del pueblo. Llevo reivindicando ayudas desde hace 19 años, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar la niega. Ante la dejadez del estado, es el municipio quien paga su limpieza».
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