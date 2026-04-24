El Mig Any fester enciende Benicàssim con paellas, tardeo y tres Dj's
La jornada del 25 de abril arranca a las 9.00 horas con almuerzo en el parking del País Valencià, sigue a las 11.00 con el concurso interpeñas y alarga la fiesta hasta medianoche
Benicàssim ya calienta motores para una de esas citas pensadas para vivir la fiesta de principio a fin. El Mig Any fester llenará de ambiente el parking del País Valencià el próximo 25 de abril con una jornada que unirá gastronomía, música y ganas de reencontrarse en la calle.
La programación arrancará a las 9.00 horas con un almuerzo y cogerá ritmo dos horas después, a las 11.00, con el concurso de paellas organizado por la Peña Al Lío, una propuesta que vuelve a poner el foco en el ambiente interpeñas y en uno de los planes más festivos y participativos del calendario local.
Paellas, charanga y tardeo
A lo largo del día no faltará la charanga, que contribuirá a mantener el ambiente en una convocatoria, organizada junto a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, que busca reunir a peñas, vecinos y aficionados a la fiesta en torno a una jornada larga y muy animada.
La programación musical tomará el relevo durante la tarde con un tardeo a cargo de Joves Benicàssim, que contará con la actuación del grupo Five en directo. Después, la fiesta continuará con tres DJs que pondrán el broche final a la cita hasta las 00.00 horas.
Con este formato, Benicàssim apuesta por una celebración que mezcla tradición festera, música en vivo y ocio compartido en una misma jornada, con la intención de convertir el Mig Any en una gran antesala del calendario grande de fiestas.
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