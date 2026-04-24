III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS
Moncofa recalca la importancia de la información para poder salvar vidas
El alcalde apunta que «damos difusión a las alertas en todas las redes sociales»
En materia de emergencias, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, quiso recalcar la relevancia que la información tiene para prevenir riesgos y ayudar a la población. El primer edil de la localidad apuntó que «damos difusión de las informaciones sobre fenómenos meteorológicos y alertas a través de todas las redes sociales, porque la información ayuda a salvar vidas».
Alós afirmó que «nosotros debemos ser transmisores de las alertas» y destacó el uso de herramientas como Rain Alert o la web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) para «saber cómo evolucionan las tormentas y conocer en qué punto exacto se encuentra lloviendo».
Riesgo
Para Moncofa, esta clase de servicios son muy beneficiosos ya que, como comentó el alcalde, «cuando llueve en nuestra localidad, tenemos riesgo de inundaciones, pero nada comparado a cuando llueve en Alfondeguilla, Artana o Eslida. Por lo que debemos saber la situación real».
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