Nules impulsa un plan de emergencias integral

El alcalde de Nules, David García, puso el foco en el papel clave de los ayuntamientos en la gestión de emergencias. Según señaló, «ha quedado patente una vez más que los consistorios somos la primera administración y la más cercana a la ciudadanía, así como quienes debemos responder cuando otras instancias no lo hacen». En este sentido, recordó que situaciones recientes, como la pandemia de la covid, el apagón eléctrico, la dana o los temporales de los últimos meses han evidenciado esta realidad.

El primer edil destacó que son los municipios los que deben ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier crisis, actuando como primera línea de atención. Por ello, subrayó el esfuerzo realizado en Nules para mejorar la preparación ante este tipo de escenarios. En concreto, explicó que el Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de un plan de emergencias integral «que permita articular de forma coordinada todas las posibles casuísticas que puedan producirse en el futuro».

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Este plan contempla la formación de quienes tienen que implementarlo y de la población. El alcalde incidió en la importancia de implicar a la ciudadanía mediante acciones de formación en prevención, para reforzar la capacidad de respuesta colectiva ante cualquier eventualidad.