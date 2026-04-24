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III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS

Onda exige protocolos de emergencias unitarios que faciliten las decisiones

Ballester asegura que «desconcierta que, con la misma alerta, las poblaciones tomen decisiones distintas»

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el director de 'Mediterráneo', Ángel Báez.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el director de 'Mediterráneo', Ángel Báez. / Gabriel Utiel

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, aprovechó la oportunidad que le brindaba este Foro del Municipalismo del diario Mediterráneo para reclamar a los responsables de Emergencias autonómicos «unos protocolos de transmisión de información más unitarios, aunque eso suponga ceder una pequeña esfera de poder local».

Ballester aseguró que «desconcierta a la ciudadanía que, ante un nivel de alerta similar, unas poblaciones tomen la decisión de cerrar los colegios y otras, no. En mi población, se genera el pánico si digo que mañana cierro los colegios».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Alertas

Además, recordó que «durante 2025, hubo cerca de 25 alarmas naranjas. Si les hurto 25 días lectivos a los alumnos de mi localidad, igual el problema es que no sabrán si lluvia se escribe con v o con b».

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La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester. / Gabriel Utiel

Superficie industrial

También se refirió al caso concreto de Onda. «Somos una ciudad industrial que tiene 14 polígonos industriales con una superficie de 11 millones de metros cuadrados y una ocupación de cerca del 95%», explicó. Por eso, hay que «implementar planes específicos para polígonos, porque el material que arde no es el mismo y se necesitan planes de confinamiento y evacuación concretos».

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