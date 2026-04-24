Onda exige protocolos de emergencias unitarios que faciliten las decisiones

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, aprovechó la oportunidad que le brindaba este Foro del Municipalismo del diario Mediterráneo para reclamar a los responsables de Emergencias autonómicos «unos protocolos de transmisión de información más unitarios, aunque eso suponga ceder una pequeña esfera de poder local».

Ballester aseguró que «desconcierta a la ciudadanía que, ante un nivel de alerta similar, unas poblaciones tomen la decisión de cerrar los colegios y otras, no. En mi población, se genera el pánico si digo que mañana cierro los colegios».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Alertas

Además, recordó que «durante 2025, hubo cerca de 25 alarmas naranjas. Si les hurto 25 días lectivos a los alumnos de mi localidad, igual el problema es que no sabrán si lluvia se escribe con v o con b».

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester. / Gabriel Utiel

Superficie industrial

También se refirió al caso concreto de Onda. «Somos una ciudad industrial que tiene 14 polígonos industriales con una superficie de 11 millones de metros cuadrados y una ocupación de cerca del 95%», explicó. Por eso, hay que «implementar planes específicos para polígonos, porque el material que arde no es el mismo y se necesitan planes de confinamiento y evacuación concretos».