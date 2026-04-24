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En 2025

Onda refuerza su tejido industrial con 113.000 euros en ayudas fiscales a empresas

Las ayudas en el IAE refuerzan el apoyo al tejido productivo con incentivos a la cogeneración y el empleo, entre otros

La alcaldesa de Onda, junto a la concejala de Hacienda, apuesta por el modelo de baja presión tributaria impulsado por el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Onda, junto a la concejala de Hacienda, apuesta por el modelo de baja presión tributaria impulsado por el Ayuntamiento. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda ha tramitado durante 2025 cerca de 113.000 euros en bonificaciones fiscales dirigidas a empresas del municipio a través del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), una línea de apoyo que permite reforzar la competitividad industrial y acompañar al tejido productivo local en un contexto de transformación económica y energética.

En concreto, el consistorio ha gestionado bonificaciones por valor de 98.000 euros correspondientes a incentivos fiscales vinculados a empresas que apuestan por sistemas de cogeneración y medidas que favorecen la actividad económica. A esta cantidad se suman otros 14.600 euros en bonificaciones del 20% sobre la cuota del IAE para instalaciones ubicadas a más de siete kilómetros del núcleo urbano y aplicadas a empresas industriales implantadas en el término municipal.

En esta línea, la concejala de Hacienda y Contratación de Onda, María Prades, ha destacado: “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una fiscalidad responsable, que reduce la carga tributaria y actúa como herramienta para proteger el empleo, favorecer la inversión y fortalecer nuestra posición como ciudad industrial”. En este sentido, ha añadido: “Queremos que nuestras empresas encuentren en Onda un municipio aliado, con estabilidad, seguridad jurídica y medidas reales que les permitan seguir creciendo”.

Fiscalidad al servicio de la industria

Estas bonificaciones forman parte de la estrategia municipal de apoyo al tejido empresarial, especialmente relevante en una ciudad con fuerte peso industrial como Onda, donde sectores estratégicos como la cerámica continúan siendo motor económico y generador de empleo.

La ordenanza fiscal contempla, además, otras bonificaciones en el IAE como la reducción de hasta el 50% para empresas que incrementen plantilla, una bonificación del 95% para cooperativas y beneficios fiscales para nuevas actividades empresariales durante sus primeros años de implantación, conforme a la normativa estatal.

Esta política fiscal se enmarca en el modelo de baja presión tributaria impulsado por el Ayuntamiento, que también mantiene la rebaja del 15% en el IBI y diferentes bonificaciones dirigidas tanto a familias como a empresas, consolidando una gestión orientada a facilitar la actividad económica sin renunciar a la calidad de los servicios públicos.

Incentivar inversión y arraigo empresarial

En paralelo, el consistorio mantiene en vigor otras medidas fiscales destinadas a favorecer la implantación y ampliación de empresas en el municipio. En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la ordenanza contempla bonificaciones de hasta el 50% para actuaciones en polígonos industriales con baja ocupación y en áreas industriales avanzadas, con el objetivo de seguir incentivando nuevas inversiones.

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Asimismo, en el ámbito del IBI se aplican bonificaciones vinculadas a la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, una medida que también beneficia a empresas y contribuye a avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

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