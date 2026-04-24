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III FORO DE MUNICIPALISMO: EMERGENCIAS

Orpesa resalta la necesidad de formar a los ciudadanos para mejorar la autoprotección

Araceli de Moya habla de entrenar a la población con simulacros

La vicealcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya.

La vicealcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya. / Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Desde Orpesa, su vicealcaldesa, Araceli de Moya, se centró en la importante de formar a la ciudadanía. Situaciones como la dana, el apagón nacional del pasado año o borrascas como Gloria, muestra la necesidad de «mejorar la autoprotección y entrenarnos con simulacros para la población».

Toma de decisiones

De Moya recalcó que «no tenemos protocolos bien desarrollados. Por ejemplo, cuando en una situación de emergencia naranja, te encuentras en un espacio en el que no sabes muy bien si debes ir adelante con determinadas decisiones. Los que tenemos responsabilidades no sabemos qué debemos hacer y si tomar esas decisiones tendrán unas consecuencias negativas».

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La edil orpesina reconoció que «te tiembla el pulso ante la obligación de tomar ciertas decisiones, porque de ti dependen el cierre de los colegios o de las playas». De Moya recordó situaciones como el inicio de la pandemia de covid 19. «Era concejal de Sanidad y fui la primera en ponerme a repartir medicamentos a los vecinos. Debes tomar ciertas determinaciones ante esta clase de situaciones».

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