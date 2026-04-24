La Policía Local investiga nuevos vertidos ilegales en una zona agrícola de Burriana

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, junto al concejal Mario Trullen, ha continuado con la ronda de visitas vecinales enmarcada en la iniciativa “Con mis vecinos”. En esta ocasión, el encuentro se ha celebrado con los propietarios de las fincas agrícolas colindantes al Camí La Pedrera, en su cruce con el Caminàs.

Durante la reunión, celebrada en esta zona situada más allá de la autopista, el primer edil ha escuchado las reivindicaciones de unos propietarios que, por la ubicación periférica de sus tierras, han trasladado sentirse históricamente desatendidos por las administraciones.

La principal preocupación de los agricultores se centra en los vertidos ilegales procedentes de obras domésticas sin declarar. Según han denunciado, estos residuos son depositados en la zona sin ningún tipo de control, vulnerando la normativa vigente y afectando a la salubridad y al entorno de las explotaciones agrícolas.

Desde el Ayuntamiento de Burriana han señalado que esta situación también se ha detectado en diversos puntos del término municipal.

Ante estos hechos, Jorge Monferrer ha informado a los afectados de que la Policía Local de Burriana ya mantiene “abierta una investigación sobre el último episodio de vertidos detectado”.

En este punto se ha hallado “mobiliario, enseres y escombros”, lo que podría permitir la identificación y localización de los presuntos autores de estos actos incívicos.

El primer edil ha informado a los afectados de que la Policía Local de Burriana ya mantiene “abierta una investigación sobre el último episodio de vertidos detectado”. / MEDITERRÁNEO

Más vigilancia en los puntos críticos

Asimismo, el concejal Mario Trullen ha anunciado que se van a implementar “campañas específicas de concienciación” y que se reforzará la vigilancia en los puntos críticos.

Durante el encuentro se ha analizado que esta problemática está creciendo de forma generalizada en toda la provincia, convirtiéndose en un desafío común para muchos municipios.

“Ningún vecino debe sentirse desatendido”

Al respecto, Jorge Monferrer ha destacado que “nuestra voluntad es que ningún vecino de Burriana, por lejos que tenga sus tierras del centro urbano, se sienta desatendido”.

El alcalde ha añadido que el consistorio está trabajando para dar con los responsables de estos vertidos incontrolados que dañan el término municipal y ha asegurado que se pondrán “todos los medios de vigilancia necesarios para frenar estas conductas que vulneran nuestras ordenanzas”.

La visita forma parte de “Con mis vecinos”, una serie de encuentros semanales en los que el alcalde recorre diferentes sectores y barrios de Burriana.

El objetivo de esta iniciativa es recoger ideas, sugerencias y detectar carencias o desperfectos para que el Ayuntamiento pueda actuar y mejorar la calidad de vida y el bienestar de los burrianenses.