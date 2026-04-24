La Vall pone el acento en la correcta gestión y el desarrollo de planes

Para la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, la seguridad «es una de las principales prioridades del equipo de gobierno municipal». Como ejemplo de este compromiso, destacó que la plantilla de la Policía Local se encuentra completa al 100% desde el pasado año, con un total de 57 funcionarios de carrera. Esta situación, explicó, aporta una estabilidad sin precedentes al cuerpo, permitiendo consolidar un modelo de servicio basado en la proximidad y en una mayor cercanía con la ciudadanía.

Baños también puso el acento en la relevancia de la gestión de emergencias, un ámbito fundamental en el contexto actual, y señaló que episodios recientes, como la dana, han evidenciado las consecuencias de una falta de coordinación o de respuesta adecuada en momentos críticos. Por ello, insistió en la necesidad de otorgar a esta materia la importancia que merece en la planificación municipal.

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En cuanto a la preparación del municipio, la alcaldesa detalló que la Vall d’Uixó cuenta con un plan territorial municipal de emergencias de carácter general, así como con planes específicos frente a incendios e inundaciones, todos ellos aprobados e implantados conforme a la normativa vigente. Además, resaltó el trabajo desarrollado en las áreas industriales de Belcaire y Mezquita, donde, en colaboración con las Entidades de Gestión y Modernización (EGM), se ha llevado a cabo un análisis técnico de riesgos y vulnerabilidades. Este trabajo ha permitido definir mecanismos de alerta, prevención y protocolos de actuación para mejorar la coordinación entre empresas, administraciones y servicios de emergencia ante posibles incidencias. En definitiva, Baños recalcó que la prevención es clave e insistió en la importancia de que cada agente implicado tenga claro su papel y s responsabilidad para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.