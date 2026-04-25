Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuga de gas instituto CastellóNuevo parque acuático CastellónHorarios Feria del Libro de CastellóAlbergue CastellónAgenda del fin de semanaLidl
instagramlinkedin

III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS

Albocàsser urge una distribución más equitativa del territorio provincial

Isabel Albalat: «Así se podrían tener más recursos esenciales a nivel comarcal»

La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, en el foro.

La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, en el foro. / Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

La alcaldesa de Albocàsser, dentro de su intervención en el apartado de servicios básicos, reclamó tener en cuenta una mejor distribución del territorio. Como munícipe de una localidad del interior, Isabel Albalat reivindicó que «no todos los municipios podemos tener servicios públicos completos, pero sí se pueden tener a nivel comarcal. Ante esto, hay que estudiar cómo hacer para así sea y conseguir, sin demasiado desplazamiento, tener acceso a la educación o a la sanidad».

Además, solicitó que se produzca un mejor mantenimiento de las carreteras. «No debería costar tanto subir o bajar del pueblo. Eso nos perjudica para que el médico pueda venir o tener otro tipo de servicios». Para Albalat, la mejora de las comunicaciones es un asunto clave de cara al futuro de una población como Albocàsser.

Noticias relacionadas

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Ver galería

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

«Lograr que las comunicaciones viarias fueran óptimas permitiría que los vecinos pudieran decidir si quieren irse o quedarse y desarrollar su vida en la localidad». Una idea para reducir la despoblación interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents