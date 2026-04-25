Almassora potencia la inversión en movilidad y sostenibilidad

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, detalló en el Foro las principales inversiones municipales que se han llevado a cabo para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida. Entre ellas destaca el futuro contrato de recogida y transporte de residuos, valorado en más de 19,2 millones de euros y con una duración de ocho años, junto al servicio de jardinería, que supera la cantidad de tres millones.

En materia de reciclaje señaló que «el consistorio ha registrado 3.871 solicitudes para adherirse a la Inspección Técnica de Residuos, un sistema que permite reducir la tasa un 40%», y explicó que se reforzarán servicios como el socorrismo en playas de Almassora, que amplia su duración y horario.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Asimismo, en movilidad, el nuevo contrato de autobús urbano duplica su inversión y amplía horarios, incluyendo fines de semana y nuevas paradas. Por lo que respecta a la limpieza viaria se ha intensificado con servicios también por la tarde.

Noticias relacionadas

Finalmente, el consistorio «destinará cerca de 300.000 euros al mantenimiento y mejora de parques infantiles, y a actuaciones en la red de agua potable y pluviales, con una inversión superior a 315.000 euros en el polígono Vía Europa».