Burriana destina 236.830 euros al programa de empleo agrario para mejorar entornos rurales

El Ayuntamiento de Burriana destinará un total de 236.830,41 euros al desarrollo del Programa para el Fomento del Empleo Agrario 2026. Esta inversión, que supone un incremento respecto a la asignación del ejercicio anterior, se traducirá en la contratación de trabajadores para la ejecución de proyectos de mejora en el entorno rural y espacios públicos de la capital de la Plana Baixa.

Los servicios técnicos municipales se encuentran actualmente trabajando en la redacción de las cuatro memorias que definirán las actuaciones de este año. Los proyectos incluyen el acondicionamiento y limpieza de caminos rurales —con especial atención al Camí Santa Pau y el Caminàs—, la intervención en el entorno de la Torre Carabona y los Huertos de Ocio, así como el pintado de diferentes dependencias municipales.

El programa contempla la contratación de peones, oficiales y supervisores, con una duración que oscila entre el mes y medio y los dos meses según la configuración final de los proyectos. De esta forma, el consistorio busca equilibrar la duración de los contratos con el número de beneficiarios para dar respuesta a la demanda de empleo estacional en el sector agrario.

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La concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que “nuestro objetivo es que cada euro de esta subvención se convierta en una oportunidad de empleo. Por ello, tras observar que el año pasado algunos puestos de oficiales quedaron vacantes por falta de candidatos, este año hemos ajustado la estructura de las memorias para priorizar perfiles con mayor disponibilidad, garantizando así que se cubran todas las plazas ofertadas”. Asimismo, Fandos ha concluido señalando que “cabe recordar que estas iniciativas, además de dar empleabilidad a nuestros vecinos, ayudan a acondicionar espacios públicos de Burriana y a mejorar el mantenimiento de nuestro entorno rural, repercutiendo así en un beneficio directo para toda la ciudadanía”.