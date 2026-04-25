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Carla Colom será la reina de las fiestas de Peñíscola 2026

El concejal, Ramón Simó, anuncia la declaración de los festejos patronales como Bien de Interés Cultural

Carla Colom, reina de las fiestas de Peñíscola 2026.

Carla Colom, reina de las fiestas de Peñíscola 2026. / Alba Boix

Alba Boix

Peñíscola

El Palau de Congressos de Peñíscola acogió este sábado el acto de elección de la reina de las fiestas patronales, que se celebran cada año en septiembre. Así, Carla Colom, que representa a la asociación Dansa-Batalla de Moros i Cristians, fue la joven afortunada que ostentará el cargo de reina después de recibir el testigo de la representante del año 2025, Blanca Rovira.

Durante los últimos meses las entidades locales de todos los ámbitos han presentado a sus damas y, de este modo, la Corte de Honor de 2026 estará formada por Laura Mañes, de la asociación de Bombos y Tabals; y Paula Geira, de la Asociación Cultural y Deportiva de Peñíscola.

La joven Carla Colom coge el testigo como reina de Blanca Rovira.

La joven Carla Colom coge el testigo como reina de Blanca Rovira. / Alba Boix

Durante el acto de elección de la reina se dio a conocer una importante noticia. El concejal de Fiestas, Ramón Simó, anunció que la Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha confirmado, tras su aprobación por parte de la comisión técnica a la concejalía de Cultura que las Fiestas Patronales de Peñíscola, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

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«Han sido años de trabajo, de investigación, de documentación; y esto no es solo un reconocimiento, es justicia y orgullo, la confirmación de que lo nuestro tiene un valor inmenso», expresó Simó, añadiendo que Peñíscola «somos un pueblo que ama, que cuida y que defiende lo suyo con el alma».

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