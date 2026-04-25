La Festa de les Paelles convierte a Nules en epicentro festivo de la Plana Baixa

Nules ha vuelto a vivir este sábado una de sus jornadas más esperadas con la celebración de la tradicional Festa de les Paelles, un evento que ha superado la participación de más de 5.000 personas y que se reafirma como una de las citas festivas y gastronómicas más destacadas del municipio y de la comarca de la Plana Baixa.

Vecinos, vecinas, peñas, asociaciones, grupos de amigos y visitantes de localidades cercanas se han dado cita en una jornada marcada por el ambiente festivo, la convivencia y la participación ciudadana. La elaboración de las paellas ha sido, un año más, el eje central de una fiesta que combina gastronomía, música, ocio y tradición, y que forma parte ya del calendario festivo más representativo de Nules.

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Música, ocio familiar y actividades para jóvenes

La programación de la Festa de les Paelles de Nules cuenta este año con diferentes actuaciones de música en directo dirigidas a todos los públicos. Entre ellas ha destacado la participación del grupo Tymbals Dipercusión, una agrupación de percusión formada por personas con diversidad funcional, que ha ofrecido una actuación muy especial dentro de la jornada.

También forman parte del cartel musical el grupo Taranto, el DJ Kike GB y la orquesta Gravity, encargados de animar una celebración que se prolongará hasta la madrugada. La jornada finalizará en las Pistas Deportivas de Nules con una discomóvil, donde se espera una importante asistencia de jóvenes procedentes tanto del municipio como de otras poblaciones de la comarca.

Los niños y niñas también tienen su espacio dentro de esta fiesta popular. Para ellos se ha instalado un parque infantil con castillos hinchables, atracciones y monitores, lo que ha permitido que las familias pudieran disfrutar de la jornada en un ambiente lúdico y seguro.

Prevención, información y ocio alternativo

Esta edición de la Festa de les Paelles ha incorporado además diferentes servicios de información y prevención. El recinto cuenta con un Punto Violeta, destinado a informar, prevenir y concienciar a la ciudadanía frente a cualquier tipo de agresión sexista.

Asimismo, se ha instalado un Punto de Salud e Información sobre Infecciones de Transmisión Sexual, con el objetivo de acercar recursos de prevención y asesoramiento, especialmente entre la población joven.

Otra de las propuestas destacadas ha sido Paella Jove Nules, una iniciativa organizada por el Departamento de Juventud y dirigida al público adolescente. A lo largo de la jornada, los y las jóvenes pueden participar en una programación de ocio alternativo con actividades virtuales, ampliando así la oferta festiva para diferentes edades.

Un referente festivo en la comarca

La concejala de Juventud, Blanca Silvestre, ha destacado la importancia de esta celebración, que ha definido como uno de los eventos más esperados del año en Nules. Según ha señalado, la Festa de les Paelles es “posiblemente el acto más multitudinario y participativo que se celebra en nuestra localidad”, y este año ha vuelto a superar las 5.000 personas participantes.

Silvestre ha subrayado también el esfuerzo del Ayuntamiento de Nules por ofrecer una programación variada y abierta a todos los públicos. “Intentamos que todos puedan disfrutar de esta fiesta, que se ha convertido en todo un referente de ocio en la comarca de la Plana Baixa”, ha afirmado.

Con esta nueva edición, Nules consolida la Festa de les Paelles como una celebración de referencia, capaz de reunir a miles de personas en torno a la gastronomía, la música, la convivencia y la participación ciudadana.