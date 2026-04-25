Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó

Un hombre de 75 años, vecino de Castelló, ha resultado herido en la tarde de este sábado durante la celebración de los bous al carrer en la Vall d’Uixó. El incidente se ha producido en el marco de les Festes del Campanar, que se celebran en el entorno de la parroquia de la Asunción y cuyo programa festivo se desarrolla entre los días 24 de abril y 2 de mayo.

Según han confirmado fuentes municipales, el herido ha sufrido una cornada en la ingle izquierda tras ser alcanzado por el segundo toro cerril de la tarde. El animal formaba parte de la exhibición taurina prevista dentro de los actos festivos, en los que se habían programado dos toros cerriles de la ganadería Domínguez Camacho.

Ha sufrido una cornada con dos trayectorias en la región inguinal izquierda superficial. En la primera exploración, una de las trayectorias iba en dirección al pubis y la otra hacia el abdomen, aparentemente sin afectación vascular ni sangrado activo. Presentaba además una contusión/varetazo en el glúteo izquierdo y una herida tipo scalp -un arrancamiento de piel y tejidos blandos—en el antebrazo derecho.

Tras el percance, los servicios sanitarios desplazados al lugar han atendido inicialmente al hombre y han procedido a su traslado en ambulancia hasta el Hospital de la Plana de Vila-real, para continuar su tratamiento. Tiene pronóstico reservado.

No ha sido el único susto de la tarde en la Vall d’Uixó. Antes de la cogida al hombre de 75 años, el toro había alcanzado a un joven durante la exhibición taurina. El animal le propinó un revolcón, aunque el joven pudo levantarse por su propio pie. Como consecuencia del incidente, sufrió magulladuras, sin que en un primer momento constaran heridas de mayor gravedad.