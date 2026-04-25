La Llosa ofrece a bares y comercios la recogida diaria de residuos de cartón

Hacer de la necesidad virtud es una máxima que muchos alcaldes de poblaciones pequeñas deben aplicar y ese es el caso del primer edil de la Llosa, Joaquín Llopis que, en sus declaraciones sobre servicios públicos, explicó que "nos dimos cuenta de que los contenedores estaban llenos, en algunas calles con bares o negocios, a diario.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Por eso, planteamos encargarnos desde el Ayuntamiento de recoger el cartón de todas las empresas, comercios, bares y restaurantes del municipio para evitar que llegue a planta y se recicle. Esto nos ha permitido que los contenedores se llenen ahora cada tres días y que los vecinos vean que el consistorio sea el primero en realizar acciones para potenciar el reciclaje".

También comentó Llopis que el Ayuntamiento apostó por "el cambio a luminarias LED. Desde los consistorios, debemos tener estas ideas que supongan un coste menor para el vecino y signifiquen una mejora del servicio".