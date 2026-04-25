III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS
Moncofa señala la prioridad de los servicios básicos para todas las localidades
Alós antepone mantener las vías públicas u ocuparse de las basuras, antes de pensar en más infraestructuras
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, fue claro en su intervención en el bloque de servicios básicos en el III Foro de Municipalismo del diario Mediterráneo. Alós aseveró que «lo primero son los servicios públicos. Hay que mantener las vías públicas, realizar la limpieza de la calles, ocuparse de la recogida de basuras y del buen estado del alcantarillado. Después, hay que centrarse en las infraestructuras. No hay que buscar siempre la inauguración antes de los servicios».
Moncofa aplica esta máxima con decisiones como su nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento la localidad ya ha puesto los cimientos para la renovación de este servicio mediante un contrato que duplicará la inversión actual, con un coste previsto de tres millones de euros anuales y que tendrá una duración de 8 años para dar respuesta a las necesidades de la población.
La gestión que está en vigor tiene un coste de 1,2 millones de euros, es decir, se duplicará el importe en la licitación que se acercará a los 2,5 millones. Una manera de adecuarse a los requerimientos actuales de una población en expansión y con nuevas exigencias.
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